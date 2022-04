Kliczko odradza uchodźcom powrót do Kijowa

Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do uchodźców z miasta, by wstrzymali się z powrotem do niego.

Kliczko powiedział w poniedziałek – „Jeśli macie taką możliwość, odłóżcie swój powrót do Kijowa o kilka dni. Prośba, by odłożyć powrót do końca tego tygodnia. Później będziemy mogli jasno powiedzieć” – zacytował portal telewizji Polsat News. Jak dodał – „Ponadto, mimo że nasza obrona przeciwlotnicza działa dość skutecznie, nie wykluczamy, że jeszcze może dojść do ataków rakietowych na stolicę Ukrainy”.

Słowa mera Kijowa padły w kontekście wycofania się wojsk rosyjskich z północnej i północno-wschodniej Ukrainy, w tym z obwodu kijowskiego, skąd przypuszczały ataki na stolicę. Wycofanie rosyjskich sił nastąpiło po tym, ich zwierzchnictwo zadeklarowało, iż celem prowadzonych przez nie działań wojennych jest „wyzwolenie Donbasu”.

Kliczko ostrzegł, że pod granicami Kijowa mogą znajdować się liczne niewybuchy pozostałe po walkach jakie toczyły się na tych obszarach już od początku rosyjskiej ofensywy. W miasteczkach położonych pod stolicą władze Ukrainy wprowadziły całodobową godzinę policyjną.

Na skutek działań wojennych Ukrainę opuściły miliony jej mieszkańców. Tylko do Polski przybyło już prawie 2,5 mln uchodźców z tego państwa.

polsatnews.pl/kresy.pl