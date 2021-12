Kijów uczci powstańca styczniowego jako „bohatera walki o niepodległość Białorusi”?

Ponad 32 tys. terytorialsów służy już w Wojsku Polskim. Każdy dzień Waszej służby to pomoc drugiemu człowiekowi, stanie na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny oraz dowód na to, że troska o Polskę jest dla Was na pierwszym miejscu. Jestem dumny z Waszej służby - napisał minister obrony Mariusz Błaszczak w sobotę na Twitterze.

