Rosjanie kontynuują układanie Nord Stream 2

Specjalny statek mający możliwość układania rurociągów na dnie morskim przybył już w rejon budowy Nord Stream 2.

Jak podała w czwartek agencja informacyjna Interfax statek Akademik Czerski jest już na miejscu w którym kończą się ułożone do tej pory kolejne nitki rosyjskiego gazociągu na dnie Morza Czarnego określane nazwą Nord Stream 2. Oznacza to, że Rosjanie są już technicznie gotowi do dokończenia ich budowy aż do odcinka osiągającego wybrzeże Niemiec, na którym gazociąg opuszczą Morze Bałtyckie.

Jak podała sama spółka Nord Stream 2 AG budująca dodatkowe nitki gazociągu „Akademik Czerski przybył na punkt prowadzenia prac”. Interfax przypomina, że wcześniej, z Kaliningradu napływały informacje o tym, że załoga statku trenowała na Zalewie Wiślanym układanie rur w wodach morskich.

Spółka podkreśla, że Nord Stream 2 jest już zakończony na 94 proc. swojej długości. Ułożono łącznie 2300 km rur z 2460 km jakie były do ułożenia. Akademik Czerski nie jest jedynym statkiem, który pracuje przy jego przedłużaniu. Prace prowadzi już także jednostka Fortuna. To również rosyjski statek. Ze względu na rozległe sankcje nałożone na projekt i wszystkie uczestniczące w nim firmy, zachodnie przedsiębiorstwa wycofały się z prac i Rosjanie muszą sami prowadzić wszystkie działania związane z inwestycją.

Rosjanie zapowiadają, że budowa Nord Stream 2 zostanie zakończona w bieżącym roku.

