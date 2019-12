Rosjanie będą świętować drożej

Najważniejszym świętem, które Rosjanie obchodzą zimą w towarzystwie rodzin bądź znajomych jest zabawa noworoczna. Wzrost cen sprawił, że będzie ona bardziej kosztowne niż przed rokiem.

Agencja informacyjna RIA Nowosti opublikowała dane centralnego rosyjskiego urzędu statystycznego – Rosstatu. „Całkiem mało czasu pozostało do rozpoczęcia świąt noworocznych. Mieszkańcy Rosji podsumowują efekty odchodzącego roku i wybierają prezenty. A gospodynie starannie obmyślają świąteczne menu, wartość którego na rodzinę czterech dorosłych i jednego dziecka średnio wyniesie 6430,78 rubli” – można przeczytać w komunikacie Rosstatu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Generalnie noworoczny stół podrożał w Rosji o 2,74 proc.” – podał rosyjski urząd. Jak podaje Rosstat masło podrożało w ciągu roku średnio o 11,17 proc. do 121,53 rubli za 200 gramów. Pomarańcze podrożały o 10,87 proc. do 106,32 rubli za 1 kilogram. Sery kosztują Rosjan o 10,36 proc. więcej, średnio 164,01 rubli za 300 gramów.

Potaniały natomiast świeże ogórki spadły o prawie 8,96%, do 46,62 rubli za 1 kilogram. Ceny kawioru łososiowego spadły o prawie 4,97 proc. do ceny 729,48 rubli za 1 kilogram. Ziemniaki potaniały o 4,78 proc. do 16,55 rubli za 1 kilogram, zaś 1 kilogram schłodzonego i mrożonego kurczaka – 3,4%, do 143,44 rubla za kilogram.

Według agencji, zwykły koniak jest tańszy o 0,24%. Jego cena w sklepach w kraju wynosi średnio 638,1 rubli za 0,5 litra. Wino musujące kosztuje 260,11 rubli za 0,75 litra, czyli o 4,33% więcej niż w ubiegłym roku.

Najdroższy jest zakupowy koszyk noworoczny w Czukockim Okręgu Autonomicznym gdzie jego wartość to 9528,58 rubli. Najtańszy w Republice Inguszetii – 3500,65 rubla. Największy spadek cen w porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano w Republice Ałtaju (4,67%), Republice Osetii Północnej-Alanii (4,23%) obwodzie kirowskim (2,42%) podał Rosstat.

Czytaj także: Białoruś: Rosną płace w budżetówce

ria.ru/kresy.pl