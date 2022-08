Rosja spala gaz, którego nie dostarcza Europie [+VIDEO]

Naukowcy i analitycy poinformowali w piątek, że Rosja marnuje duże ilości gazu ziemnego, spalając go w pobliżu fińskiej granicy. Dzieje się to w czasie, gdy Rosja ostro ograniczyła dostawy gazu do Unii Europejskiej – pisze agencja Reutera.

Spektakularny płomień spalanego gazu ziemnego można zobaczyć na zdjęciach satelitarnych zakładu Portowaja nad Morzem Bałtyckim, gdzie znajduje się tłocznia gazociągu Nord Stream 1. Płomień jest też widoczny od początku sierpnia z wybrzeży Finlandii. Analitycy z norweskiej firmy konsultingowej Rystad określili to wydarzenie jako katastrofę ekologiczną i oszacowali, że ilość spalanego gazu to około 4,34 mln miliona metrów sześciennych dziennie co odpowiada około 0,5% dziennych potrzeb UE.

BBC podaje, że już od czerwca naukowcy zauważyli znaczny wzrost ciepła emanującego z zakładu, pochodzącego zapewne ze spalania gazu ziemnego.

Spalanie gazu jest powszechną praktyką w produkcji ropy i gazu, zazwyczaj z powodów technicznych lub bezpieczeństwa, ale jego poziom w zakładzie Portowaja jest niezwykle wysoki, a termin zbiega się z cięciami dostaw przez Rosję.

Profesor Esa Vakkilainen z Uniwersytetu LUT w Lappeenranta jest zdania, że spalanie gazu przez Gazprom niszczy atmosferę, a sadza pochodząca ze spalania osiadając na lodach Arktyki może przyczynić się do ich przyspieszonego topnienia.

Według analityków Rystad Rosja emituje w ten sposób dziennie około 9 tys. ton dwutlenku węgla do atmosfery.

Tymczasem ambasador Niemiec w Wielkiej Brytanii powiedział BBC News, że Rosja spala gaz, ponieważ „nie może go sprzedać gdzie indziej”.

Rosja ograniczyła przepływ gazu przez Nord Stream 1 do zaledwie 20% jego przepustowości i planuje całkowicie wyłączyć gazociąg na trzy dni w przyszłym tygodniu, powołując się na problemy z konserwacją turbin. UE oskarża ją o wykorzystywanie gazu jako broni do walki z zachodnimi sankcjami nałożonymi z powodu inwazji na Ukrainę.

Kresy.pl / reuters.com / bbc.com