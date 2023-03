Rosja: Siedem lat więzienia za dyskredytację wspierających walczące wojsko

Duma Państwowa obraduje nad poprawkami do przepisów o karaniu osób dyskredytujących osoby wspierające siły tak zwanej Specjalnej Operacji Wojskowej.

Mianem tym prezydent Rosji Władimir Putin określił inwazję na Ukrainę, jaka rozpoczęła się 24 lutego zeszłego roku. Terminologii tej używają wszystkie instytucje państwowe oraz oficjalnie funkcjonujące w Rosji media. Za określanie inwazji mianem wojny w państwie tym można spotkać się z postępowaniem karnym. I właśnie tej sfery dotyczy projekt ustawy jaki trafił do izby niższej rosyjskiego parlamentu.

Jak zrelacjonowała w środę agencja informacyjna Interfax poprawki dotyczące odpowiedzialności za „dyskredytowanie” formacji i organizacji współpracujących z rosyjskimi siłami zbrojnych, które zakładają maksymalną karę do siedmiu lat więzienia.

Komentując ich wprowadzenie, przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin zauważył, że poprawki zostaną rozważone 2 marca.

Do odpowiedzialności karnej, zgodnie z proponowanymi przepisami, będzie podlegać osoba działaniem publicznym mająca na celu zdyskredytowanie „formacji wolontariackich, organizacji lub osób pomagających w wypełnianiu zadań przypisanych siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej”. Za taki czyn będzie grozić grzywna w wysokości 100 tysięcy do 300 tysięcy rubli lub kara pozbawienia wolności przez okres do pięciu lat.

Jeżeli takie działania „pociągnęłyby za sobą śmierć przez zaniedbanie lub spowodowały szkodę dla zdrowia obywateli, własności, znaczne naruszenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, zakłóciłby funkcjonowanie lub [spowodowały] zaprzestanie funkcjonowania infrastruktury krytycznej infrastruktury transportowej lub społecznej, organizacji kredytowych, organizacji energetycznych, przemysłu lub komunikacji” wymiar kary wzrośnie do grzywny od 300 tys. do 1 mln rubli lub pozbawienia wolności przez okres do siedmiu lat.

Można spodziewać się przyjęcia wyżej opisanych poprawek, ich autorami są bowiem, obok Wołodina, jego zastępczyni Irina Jarowa, szef komisji ds. obrony Andriej Kartapołow i przewodniczący komisji ds. bezpieczeństwa Wasilij Piskariew.

Jeszcze w zeszłym roku władze Rosji ustanowiły karę więzienia za dobrowolne poddanie się (10 lat) oraz odmowę udziału w działaniach wojennych lub zbrojnych.

interfax.ru/kresy.pl