Rosja: 10 lat więzienia za „dobrowolne poddanie się”. Kary za odmowę udziału w działaniach wojennych

We wtorek Duma Państwowa przyjęła od razu w drugim i trzecim czytaniu poprawki do kodeksu karnego. Przewidują one karę więzienia za dobrowolne poddanie się (10 lat) oraz odmowę udziału w działaniach wojennych lub zbrojnych. W ustawie wymieniono także pojęcia „mobilizacji” oraz „stanu wojennego”.

W rosyjskim kodeksie karnym pojawił się artykuł – „dobrowolne poddanie się”. Przewidziano w nim karę do 10 lat pozbawienia wolności – podaje niezależny serwis Meduza. Pojawił się też artykuł dotyczący grabieży – za to przestępstwo grozi kara do 15 lat więzienia.

Wymieniono także pojęcia „mobilizacja” i „stan wojenny” – zwraca uwagę Kyiv Independent. Jeśli wymienione przestępstwa zostaną dokonane w czasie mobilizacji lub stanu wojennego, będzie to okoliczność zwiększająca karę.

W nowelizacji przewidziano zaostrzenie kary za samowolne oddalenie się z jednostki „w czasie mobilizacji lub stanu wojennego”, za co grozi do 10 lat więzienia. Odpowiedzialność karną przewidziano również w przypadku niestawienia się poborowych na wezwanie władz wojskowych oraz w przypadku dezercji.

Wprowadzono także karę za niewypełnienie rozkazu dowódcy wydanego w czasie stanu wojennego, w czasie wojny, w warunkach konfliktu zbrojnego, prowadzenia działań zbrojnych, a także za odmowę udziału w działaniach wojennych lub zbrojnych. Przewidziano karę od dwóch do trzech lat więzienia.

meduza.io / kyivindependent.com / pap / Kresy.pl