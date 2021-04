Rosja: Psy zagryzły emerytkę

W niektórych regionach Rosji włóczące się psy stają się poważnym problemem. Tak jest w Republice Buriacji, gdzie ich ofiarą padła starsza kobieta.

Ciało 80-letniej kobiety – mieszkanki wsi Szene Busa w rejonie zaigrajewskim Buriacji odnaleziono w niedzielę. Zabitą odnaleziono pod domem w którym mieszkała. Na ciele stwierdzono liczne rany powstałe na skutek ugryzień. Biegli stwierdzili, że do ugryzień psów doszło jeszcze za życia kobiety, co sugeruje, że to właśnie stado psów doprowadziło do jej śmierci, jak zrelacjonował portal Sibreal.org.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Brak świadków ataku. Martwą kobietę odnalazł jej syn mieszkający niedaleko od niej. Wezwał on policję. Funkcjonariusze poruszając się po obejściu natrafili na cztery duże psy, które skoczyły w ich stronę. Policjanci oddali strzały lecz zwierzęta zdołały uciec do pobliskiego las, tylko jeden pies został ranny. W efekcie trzeba było zorganizować większą akcję odłowu groźnych zwierząt.

Śledczy uznając, że kobieta została zabita przez bezpańskie psy już wszczęli postępowanie z artykułu o zaniedbaniu służbowych obowiązków prowadzącym do śmierci człowieka. Winnych szukają wśród urzędników lokalnego samorządu, którzy najwyraźniej nie potrafili zapobiec włóczeniu się bezpańskich i, jak się okazało groźnych, zwierząt po wsi.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

To nie pierwszy w tym roku przypadek ataku włóczących się psów na człowieka w Buriacji. W styczniu śledczy wszczęli tego rodzaju śledztwo w samej stolicy republiki – Ułan Ude.

W styczniu w Rosji zaczęły obowiązywać przepisy uchwalonej niedawno nowelizacji ustawy o obchodzeniu się ze zwierzętami. Ustanowiła ona kary dla znęcających się nad zwierzętami, ale też dla właścicieli pozostawiających swoje zwierzęta bez nadzoru w przestrzeni publicznej. Jak podaje Sibereal.org władze regionalne zwrócił się do Moskwy z wnioskiem o roczne przesunięcie wejścia przepisów w życie z powodu braku środków budżetowych na organizowanie humanitarnego odłowu bezpańskich zwierząt i schronisk dla nich.

Czytaj także: Rosja: Zdziczałe psy niemal zagryzły dziecko

sibreal.org/kresy.pl