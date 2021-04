USA oskarżają Rosję o prowokacje u granic Ukrainy

Departament Stanu USA ocenił w kategorii „prowokacji” koncentrowanie rosyjskich sił wojskowych u granic Ukrainy.

W czasie niedzielnej konferencji prasowej rzecznik Departamentu Stanu Ned Price ocenił „gromadzenie” rosyjskich sił militarnych przy granicy z Ukrainą w kategoriach „eskalowania” konfliktu w Donbasie przez Moskwę, podała rosyjska agencja RIA Nowosti.

Mówiąc o tej sprawie Price odwołał się do rozmowy telefonicznej prezydenta USA Joe Bidena z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, która odbyła się w piątek. Była to pierwsza rozmowa tych głów państw. Wielu komentatorów prezentowało to jako przejaw chłodnego stosunku nowej amerykańskiej administracji do Ukrainy. Jednak Price podkreślił – „Najważniejsze, że daliśmy do zrozumienia bezpośrednio naszym ukraińskim partnerom, a także Rosji, że popieramy Ukrainę w obliczu tego zastraszania i agresji”.

Komentując tego rodzaju deklaracje wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow stwierdził, że na swoim terytorium Rosja podejmuje takie krok jakie uznaje za konieczne i ignoruje uwagi z Waszyngtonu ich dotyczące.

We wtorek na nadzwyczajnym posiedzeniu ukraińskiego parlamentu głównodowodzący ukraińskich sił zbrojnych gen. Rusłan Chomczak powiedział, że Rosja utrzymuje na granicy z Ukrainą 28 batalionowych grup taktycznych, jednak w ostatnim czasie obserwuje się przerzucanie w ten rejon kolejnych jednostek „pod pozorem ćwiczeń”. W Internecie pojawiły się nagrania rosyjskiego sprzętu wojskowego przerzucanego do regionów graniczących z Ukrainą.

Działania te skrytykował już Departament Obrony USA, który nazwał je „eskalacją rosyjskiej agresji na wschodniej Ukrainie”.

ria.ru/kresy.pl