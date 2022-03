Rosja powoła pod broń ponad 134 tys. poborowych

1 kwietnia rozpocznie się wiosenny pobór do rosyjskiej armii, który ma objąć ponad 134 obywateli.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o wiosennym poborze obywateli do służby wojskowej. Rosyjskie władze zapewniły, że poborowi nie zostaną wysłani na Ukrainę – podała w czwartek agencja TASS.

Dekret podpisany przez Putina stanowi, że wiosenny pobór odbędzie się między 1 kwietnia a 15 lipca br. Ma on objąć 134 500 poborowych w wieku od 18 do 27 lat.

Dekret nakazuje również zwalnianie ze służby wojskowej żołnierzy, których okres służby wojskowej zakończył się. Wcześniej pojawiały się obawy, że w związku z wojną na Ukrainie mogą oni nie zostać wypuszczeni „do cywila”.

Wcześniej rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu polecił rozpocząć wysyłanie poborowych do jednostek wojskowych pod koniec maja. Podkreślił, że obywatele Rosji skierowani do służby wojskowej na wiosnę nie zostaną skierowani do żadnych „gorących punktów”, a wszyscy żołnierze z zeszłorocznego poboru wiosennego zostaną po upływie okresu służby przeniesieni do rezerwy i odesłani do domu.

Agencja Reutera stwierdza, że kwestia zaangażowania rosyjskich żołnierzy pochodzących z poboru na wojnie na Ukrainie jest „bardzo delikatna”. Władimir Putin przy różnych okazjach zaprzeczał, że na wojnę wysyłano poborowych, zapewniając, że w „operacji specjalnej” uczestniczą jedynie żołnierze zawodowi. Jednak po tym, jak coraz więcej poborowych trafiało do ukraińskiej niewoli, 9 marca resort obrony Rosji przyznał, że niektórzy z nich zostali wysłani na Ukrainę. Rzecznik Putina powiedział wówczas, że prezydent polecił prokuratorom wojskowym zbadanie sprawy i ukaranie odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie jego poleceń.

