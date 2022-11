Putin chce pozbawiać obywatelstwa za „dyskredytację armii”

Prezydent Rosji Władimir Putin wniósł do Dumy Państwowej poprawkę przewidującą poważne konsekwencje za dyskredytację armii.

Duma pracuje obecnie nad nową ustawą o obywatelstwie. Już po pierwszym czytaniu prezydent Putin wniósł do jej tekstu swoją poprawkę. W przypadku jej przyjęcia władze Rosji będą mogły pozbawić obywatelstwa za dyskredytowanie armii, kwestionowanie integralności terytorialnej Rosji oraz za działanie w niepożądanych na terytorium Rosji organizacji pozarządowych.

„Zgłoszona przez prezydenta poprawka dotycząca organizacji pozarządowych, jak również innych wspomnianych spraw, jest bardzo znacząca i absolutnie sprawiedliwa” – powiedział w niedzielę dziennikarzom Wasilij Piskariew, szef Komisji Bezpieczeństwa Dumy Państwowej. Możliwość odbierania obywatelstwa ma dotyczyć osób, którzy je nabyli, nie takich, którzy mają je z mocy urodzenia.

Uznał on, że ​​„jeżeli ludzie, którzy złożyli przysięgę wierności Rosji, stając się obywatelami i zobowiązali się do przestrzegania naszych praw, łamali je, to tym samym dobrowolnie zerwali umowę z państwem, które zapewniało im swoją ochronę i prawa obywatela rosyjskiego, a to daje państwu prawo do cofnięcia decyzji o nadaniu obywatelstwa” – zacytowała w niedzielę agencja informacyjna Interfax.

Według Piskariewa „na dzień dzisiejszy działalność 67 zagranicznych organizacji została uznana za niepożądaną na terytorium Rosji”.

„W rzeczywistości jest ich znacznie więcej, a te organizacje pozarządowe są aktywnie zaangażowane w działania antyrosyjskie, w tym podżeganie do nienawiści międzyetnicznej i międzywyznaniowej, ingerowanie w wybory, angażowanie młodzieży w zażywanie narkotyków i działania destrukcyjne, propagandę LGBT, a także biorą udział w zbiórce środków na finansowanie przeciwnika” – powiedział rosyjski parlamentarzysta.

interfax.ru/kresy.pl