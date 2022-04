Pentagon reaguje na słowa Ławrowa o ryzyku wojny atomowej

Sekretarz obrony USA skrytykował słowa Siergieja Ławrowa o realności wybuchu konfliktu nuklearnego w związku z wojną na Ukrainie.

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin odniósł się do słów Siergieja Ławrowa we wtorek po spotkaniu z przedstawicielami resortów obrony z ponad 40 krajów w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech.

Traktując wypowiedź szefa rosyjskiej dyplomacji w kategoriach grożenia wojną atomową Austin nazwał ją „niepomocną” i „nieodpowiedzialną”.

„Słyszeliście, jak wielokrotnie mówiliśmy, że tego rodzaju retoryka jest bardzo niebezpieczna i nieprzydatna” – powiedział Austin dziennikarzom.

„Nikt nie chce, aby wybuchła wojna nuklearna. To wojna, w której wszystkie strony przegrywają, więc potrząsanie szabelką i… niebezpieczna retoryka jest wyraźnie nieprzydatna i jest czymś, w co nie będziemy się angażować” – powiedział szef Pentagonu cytowany przez The Hill.

Słowa Austina powtórzył później w wywiadzie dla CNN rzecznik Pentagonu John Kirby dodając, że zachowanie Rosji „nie jest tym, co odpowiedzialne mocarstwo powinno robić na forum publicznym”.

Kirby powiedział też, że USA uważnie śledzą rozwój sytuacji w Naddniestrzu, gdzie w ostatnich dniach doszło do kilku aktów dywersji. Nie chciał jednak ich komentować.

W poniedziałkowym wywiadzie dla rosyjskiej telewizji Siergiej Ławrow został zapytany o ryzyko wybuchu trzeciej wojny światowej, a także o to, czy obecna sytuacja jest porównywalna z kryzysem kubańskim w 1962 r. „Nie chciałbym sztucznie go wyolbrzymiać, choć wielu by tego chciało, ale niebezpieczeństwo jest poważne, realne i nie wolno nam go lekceważyć. Obecnie ryzyko jest znaczne” – powiedział minister spraw zagranicznych Rosji. Dodał, że Rosja „chce zmniejszyć to ryzyko”.

Ławrow stwierdził też, że „NATO jest w istocie zaangażowane w wojnę z Rosją” poprzez dostawy broni na Ukrainę.

Przypomnijmy, że podsekretarz stanu USA, Victoria Nuland, została zapytana w piątek o możliwość użycia przez Rosję taktycznej broni jądrowej wobec Ukrainy. Nie wykluczyła takiej możliwości. „Mamy do czynienia z Putinem, który już wydał rozkaz popełnienia straszliwych, brutalnych zbrodni wojennych. Tak więc wszystko jest możliwe i musimy być przygotowani na użycie przez Rosję różnych rodzajów broni z katastrofalnymi skutkami” – powiedziała Nuland. Jak podkreśliła, USA i inne państwa NATO wysyłają Putinowi sygnały, że użycie broni jądrowej „będzie katastrofą nie tylko dla Ukrainy i świata, ale także dla samego Putina i Rosji”.

