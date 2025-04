Nieletni syn Kadyrowa mianowany na ważne stanowisko republiki

Adam Kadyrow, 17-letni syn przywódcy Czeczenii został nominowany na stanowisko sekretarza Rady Bezpieczeństwa kaukaskiej republiki Rosji.

Informację taką przekazał, należący do konglomeratu Radia Wolna Europa, portal Kawkaz.Realii. Nie jest on w stanie podać daty nominacji 17-letniego, trzeciego w kolejności syna czeczeńskiego przywódcy na ważne stanowisko, podał jedynie, że został on w ten sposób obisany po raz pierwszy 21 kwietnia. Funkcję taką przypisano mu informacji Rady o z udziałem ministra do spraw sytuacji nadzwyczajnych Czeczenii Rizwana Załajewa, które zorganizował właśnie Kadyrow junior.

Rada Bezpieczeństwa Czeczenii została powołana dekretem prezydenta Czeczenii w maju 2012 r. – jest to organ doradczy, który opracowuje propozycje „dotyczące zapobiegania i lokalizacji sytuacji nadzwyczajnych oraz innych zadań w segmencie bezpieczeństwa ogólnego”. Skład Rady w całości nominuje Ramzan Kadyrow, rządzący kaukaską republiką Rosji od 2007 r.

Syn, to nie jedyny członek rodziny przywódcy, który wchodzi w skład Rady Bezpieczeństwa. Jego bratanek, Chamzat Kadyrow, od września 2016 r. figuruje jako jej sekretarz. Ostatni raz Kadyrow mówił o jego działalności w lipcu 2024 r.

Adam Kadyrow kieruje już departamentem bezpieczeństwa przywódcy republiki, nadzoruje złożone z Czeczenów bataliony Szejh Mansur i Bajsangur Benojewski walczące w ramach sił rosyjskich na Ukrainie. Ma też nadzorować Rosyjski Uniwersytet Sił Specjalnych w czeczeńskim Gudermesie i całą strukturę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kaukaskiej republice.

Jego działalność publiczna na tych stanowiskach znana jest z udziału w spotkaniach i nagradzania bojowników i pracowników nadzorowanych przez niego departamentów – nie wiadomo, za co dokładnie odpowiada na swoich stanowiskach, twierdzi portal.

Fala uznania spadła na młodszego Kadyrowa po tym, jak pobił przed kamerą w areszcie śledczym w Groznym Nikitę Żurawiela, oskarżonego o spalenie Koranu. Syn szefa Czeczenii otrzymał tytuł Bohatera Republiki. Następnie nastolatek otrzymał najwyższe ordery za zasługi od innych zamieszkanych przez muzułmanów republik Rosji, Tatarstanu, Karaczajo-Czerkiesji i Kabardyno-Bałkarii.

kavkazr.com/kresy.pl