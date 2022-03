Ławrow stwierdził, że zasada integralności terytorialnej nie będzie stosowana wobec Ukrainy

Agencja Żydowska na rzecz Izraela otrzymała w ostatnich dniach tysiące zapytań od obywateli Ukrainy w sprawie możliwości wyjazdu do Izraela. Ma to związek z rosyjską inwazją na ten kraj.

Agencja Żydowska na rzecz Izraela jest częściowo rządowym organem, który odpowiada za nadzorowanie imigracji do Izraela. Około 200 tys. osób na Ukrainie jest uprawnionych do wyjazdu zgodnie z izraelskim prawem powrotu, które wymaga, aby osoba miała co najmniej jednego żydowskiego przodka, by otrzymać izraelskie obywatelstwo - zwraca uwagę Times of Israel. W związku z falą uchodźców z Ukrainy, organizacja poinformowała w sobotę, że jej punkty powstały na granicy Ukrainy z Polską, Mołdawią, Rumunią i Węgrami.

Od ubiegłego poniedziałku agencja działa we Lwowie. Wcześniej jej biura znajdowały się w Kijowie.