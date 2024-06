Duda: Rosja jest gotowa użyć wszystkich dostępnych środków militarnych, aby osiągnąć neoimperialne cele

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Tematem rozmów była między innymi sytuacja bezpieczeństwa w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie.

Andrzej Duda we wtorek wziął dział w spotkaniu przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) w Rydze na Łotwie. Głównymi tematami rozmów była sytuacja bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie oraz inicjatywa polskiego prezydenta zwiększenia wydatków na obronność do poziomu 3% PKB przez wszystkich członków Paktu Północnoatlantyckiego.

Na szczycie B9 byli obecni również liderzy Bułgarii, Czech NATO: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Węgier. W spotkaniu wziął udział Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg oraz przywódcy Szwecji i Finlandii.

Na konferencji podsumowującej obrady B9 Prezydent RP przedstawił trzy priorytety Polski związane z waszyngtońskim szczytem. Pierwszym z nich jest dalsze wzmacnianie zdolności odstraszania i obrony NATO w taki sposób, aby „obrona każdego centymetra ziemi państw NATO mogła być w pełni realizowana”.

“Te działania wymagają przyspieszenia, pełnej realizacji i zacieśnienie współdziałania ze strony państw członkowskich, by każde państwo wskazało konkretne jednostki, które będą odpowiedzialne za realizację działań, zwłaszcza w zakresie przyspieszonej relokacji wojsk w przypadku realnego zagrożenia” – powiedział Andrzej Duda.

W związku z tym prezydent Andrzej Duda chce doprowadzić do tego, aby wszyscy w Sojuszu Północnoatlantyckim osiągnęli poziom 2%wydatków PKB na obronność. Docelowo polityk stoi na stanowisku, że “w obliczu rosyjskiej agresji i powrotu Rosji do polityki zimnowojennej, ten poziom powinien być podnoszony do 3 procent”.

Drugim priorytetem Prezydenta RP jest wsparcie wysiłków dyplomatycznych Ukrainy, aby dołączyła do struktur UE oraz NATO. “Wszyscy wspieramy dążenia Ukrainy do Unii Europejskiej, ale my, w Polsce, zdecydowanie wspieramy także kwestię jak najszybszego rozpoczęcia procesu akcesyjnego Ukrainy do NATO. Rozumiem przez to wystosowanie do Ukrainy oficjalnego zaproszenia do NATO, które umożliwiłoby rozpoczęcie procesu ratyfikacyjnego” – powiedział Prezydent RP.

Ostatnim punktem jest rewizja podejścia NATO do Rosji. Prezydent zauważył, że wiele członków Paktu ” wraca do Aktu Stanowiącego o Wzajemnych Stosunkach, Współpracy i Bezpieczeństwie NATO–Rosja”. Andrzej Duda stoi na stanowisku, że ten pakt obecnie nie obowiązuje, bo Rosja go wielokrotnie złamała. “Ten akt trzeba uznać za zerwany przez Rosję i przejść nad tym do porządku dziennego. Dziś Rosja nie jest żadnym krajem, który byłby w dialogu z NATO, jest agresorem wobec wolnego świata i tak – ze wszystkimi tego konsekwencjami – powinna być traktowana” – oświadczył Andrzej Duda.

Podczas obrad B9 wydano wspólne oświadczenie, w którym stwierdzono, że „kluczowym celem i największą odpowiedzialnością NATO jest zapewnienie naszego kolektywnego bezpieczeństwa w obliczu wszelkich zagrożeń, ze wszystkich kierunków”. Potępiamy działania Rosji i wzywano ją do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań.

“Rosja jest i pozostanie najbardziej znaczącym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa Sojuszu. Będziemy pracować nad kompleksową strategią kontestowania, ograniczania i przeciwdziałania Rosji, w tym poprzez ograniczanie zdolności Rosji do odbudowy jej sił zbrojnych i generowania zagrożeń. Pozostajemy nieugięci w naszych wysiłkach na rzecz utrzymania międzynarodowej presji na Rosję, w tym poprzez sankcje i inne środki, tak długo, jak Rosja będzie kontynuować swoją wrogą politykę i działania, w tym rażące naruszanie prawa międzynarodowego” – fragment Oświadczenia Przewodniczących Szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki w Rydze.

Prezydent Andrzej Duda na szczycie B9 powiedział, że„decyzje podjęte na Szczycie NATO będą zasadnicze w konfrontowaniu się z rosnącą agresywnością Federacji Rosyjskiej”. Polityk zauważył, że trwająca od ponad dwóch lat wojna na Ukrainie pokazuje, że „Rosja jest gotowa użyć wszystkich dostępnych środków – w tym również militarnych – aby osiągnąć swoje neoimperialne cele”. Prezydent zwrócił uwagę, że na polskiej granicy z Białorusią wciąż dochodzi o prób nielegalnego przedostania się migrantów na terytorium Polski.

