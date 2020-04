Protest przeciwko kwarantannie na rosyjskim Kaukazie

W stolicy Osetii Północnej Władykaukazie doszło do nielegalnej manifestacji przeciwników środków zapobiegania rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa jakie podjęły władze.

Według informacji podanej przez rosyjską agencję informacyjną Interfax na Placu Wolności we Władykaukazie zebrało się w poniedziałek około 200 mieszkańców Osetii Północnej. Zebrani chcieli zamanifestować swój sprzeciw wobec ograniczeń wprowadzanych przez władze w ramach walki z pandemią koronawirusa SARS COVID-19. Jak stwierdzili nakaz generalnej samoizolacji jest niepotrzebny bo nowy wirus nie jest zbyt groźny. Domagali się także uwolnienia piosenkarza Wadim Czeldijewa, który już wcześniej został zatrzymany za to, że występował przeciw wprowadzonym ograniczeniom.

Na miejscu szybko pojawili się funkcjonariusze policji oraz Gwardii Rosyjskiej. Funkcjonariusze poinformowali obywateli, że uczestniczą w nielegalnym zgromadzeniu i wezwali ich do rozejścia się. Podobne apele wygłosili miejscowy deputowany rosyjskiej Dumy Państwowej Artur Tajmazow i deputowany republikańskiego parlamentu Dzambołat Tiediejew. Zebrani Osetyjczycy zignorowali jednak polecenie policji i ruszyli kolumną w kierunku siedziby rządu republiki wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, rozrywając kordon funkcjonariuszy.

Naprzeciw maszerującym demonstrantom wyszedł szef władz republiki Wiaczesław Bitarow. Wezwał on protestujących do sformowania grupy przedstawicielskiej i do „konstruktywnego dialogu”. Zapewnił on, że wszystkim mało zarabiającym oraz tym, którzy na skutek obostrzeń związanych z pandemią pozostali bez zarobku regionalne władze zabezpieczą niezbędną pomoc socjalną.

W niewielkiej kaukaskiej republice odnotowano jak do tej pory 145 zakażeń. Tylko w ciągu bieżącej doby przybyło ich 25. Dwie osoby zmarły z powodu choroby wywoływanej przez nowego koronawirusa. Osiem osób wyzdrowiało.

