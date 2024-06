Kolejne państwo uznało niepodległość Palestyny

"Osoby o różniej narodowości i pochodzeniu nie zawsze mają równe szanse i równy dostęp do zdobycia kompetencji zawodowych oraz pracy. Zatrudnianie osób z oświadczeniem uchodźczym przyczynia się do budowania społeczeństwa, w którym wszystkie osoby czują się dobrze i są mile widziane, a przy tym mogą czerpać wiedzę i inspiracje od swoich kolegów i koleżanek z innych krajów. Jest to na stałe wpisane w wartości firmy, w których równość i włączanie odgrywają kluczową rolę. IKEA od niemal 10 lat wspiera osoby uchodźcze w rozpoczęciu nowego życia – uwolnieniu potencjału i znalezieniu zatrudnienia zgodnego z kompetencjami" - czytamy na stronie firmy.

Po sukcesie programu stażowego skierowanego do imigrantów, IKEA opracowała strategię zatrudniania osób z "doświadczeniem uchodźczym", która od teraz będzie realizowana we wszystkich jednostkach IKEA w Polsce. Firma pracuje nad "nowymi kanałami dotarcia do kandydatów i kandydatek z doświadczeniem uchodźczym i dostosowuje proces rekrutacji do grup szczególnie wrażliwych".