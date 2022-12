Europejski trybunał żąda od Azerbejdżanu poluzowania blokady Górskiego Karabachu

Od 12 grudnia obywatele Azerbejdżanu przy wsparciu jego służb blokują jedyną drogą łączącą kontrolowany przez Ormian Górski Karabach z Armenią.

Tworzona przez karabaskich Ormian nieuznawana Republika Arcachu drogą Stepanakert-Goris (zwaną też korytarzem laczyńskim) przywozi podstawowe artykuły, w tym żywność i leki, do górskiego regionu, który nie jest w stanie utrzymywać się sam. Tymczasem 10 dni temu droga została zablokowana przez obywateli Azerbejdżanu podających się za ekologów. Ich blokady nie udało się przerwać żołnierzom stacjonującego w regionie rosyjskiego kontyngentu pokojowego, tłumowi blokujących asystują azerbejdżańscy komandosi. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że w tłumie można zauważyć funkcjonariuszy azerbejdżańskich służb specjalnych. Sytuacja na drodze jest momentami napięta z powodu konfrontacji żołnierzy azerbejdżańskich i rosyjskich.

Azerbaijani Special Forces pushing Russian PKs to clear the way for Ambulance. Situation on the highway connecting Shusha with Khankendi is tense. Azerbaijan special Forces also came to the protest area to protect eco-activists protesting Armenian destruction/looting of Karabakh. pic.twitter.com/HQPMgWdNmb

— The Azeri Times (@AzeriTimes) December 12, 2022