Jeden z najważniejszych brytyjskich orderów jest rasistowski? Aktywiści żądają jego przeprojektowania

W sieci pojawiła się petycja wzywająca do przeprojektowania jednego z najwyższych brytyjskich odznaczeń – Orderu św. Michała i św. Jerzego. Zdaniem aktywistów zainspirowanych akcją Black Lives Matter scena przedstawiona na awersie orderu przypomina zabójstwo George’a Floyda – poinformował w poniedziałek Guardian.

Order św. Michała i św. Jerzego został ustanowiony w 1818 roku. Brytyjscy monarchowie osobiście przyznają go ambasadorom, dyplomatom i innym wysokim urzędnikom Foreign Office za służbę dyplomatyczną za granicą. Na awersie orderu przedstawiono św. Michała Archanioła depczącego szatana. Jednak osoby popierające przeprojektowanie orderu dostrzegły w tej scenie podtekst rasistowski.

W petycji zamieszczonej na stronie internetowej change.org napisano: „To bardzo obraźliwy obraz, [który] przypomina także niedawne morderstwo George’a Floyda przez białego policjanta w taki sam sposób, jak zaprezentowano na medalu. My, niżej podpisani, wzywamy do całkowitego przeprojektowania tego medalu w bardziej odpowiedni sposób i do złożenia oficjalnych przeprosin za popełnioną zniewagę”.

Guardian zacytował także opinię Bumi Thomas, brytyjskiej piosenkarki nigeryjskiego pochodzenia, która uważa, że scena na orderze niesie podprogowy rasistowski przekaz. „To nie jest demon, to jest czarny mężczyzna w łańcuchach z białą, niebieskooką postacią stojącą na jego karku. To jest dosłownie to, co przydarzyło się George’owi Floydowi i to, co przydarza się czarnym od stuleci pod pozorem misji dyplomatycznych…” – stwierdziła Thomas. Piosenkarkę oburzyło, że obraz ten jest nie tylko akceptowany, ale także wiąże się z jednym z najwyższych odznaczeń w Wielkiej Brytanii, co uznała za wynik „instytucjonalnego rasizmu”. W opinii Thomas order powinien zostać przeprojektowany tak, by odzwierciedlał „bardziej postępowy, holistyczny związek między Wielką Brytanią a narodami Wspólnoty Narodów”.

Do przeprojektowania orderu wezwał też Sir Simon Woolley, założyciel i szef organizacji Operation Black Vote. „Pierwotny obraz mógł przedstawiać św. Michała zabijającego szatana, ale postać ta nie ma rogów ani ogona i jest wyraźnie czarnym mężczyzną. Jest to szokujące przedstawienie, a jeszcze bardziej szokujące jest to, że obraz ten można wręczać ambasadorom reprezentującym ten kraj za granicą” – uważa Wooley.

Obecnie petycję o zmianę wyglądu orderu podpisało na stronie change.org 5710 osób.

CZYTAJ TAKŻE: W Paryżu na fali protestów Black Lives Matter oblano farbą pomnik wroga Kościoła i Polski

Kresy.pl / Guardian