Francuski sąd częściowo wstrzymał pracę Amazona do czasu podjęcia działań w zw. z koronawirusem

Francuski sąd uznał we wtorek, że Amazon nie zabezpieczył odpowiednio swoich pracowników przed koronawirusem i nakazał częściowe wstrzymanie funkcjonowania placówek firmy we Francji do czasu podjęcia odpowiednich działań – podaje agencja dpa.

Firma Amazon France Logistique została pozwana do sądu w Nanterre na przedmieściach Paryża przez związek zawodowy Union Syndicale Solidaires. We wtorek sędziowie uznali, że firma nie wywiązała się ze swoich zobowiązań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa personelu.

Amazon bronił się, że wprowadził u siebie kontrolę temperatury, dodatkowe sprzątanie i zasady dystansowania społecznego, a także rozdał 127 tys. paczek chusteczek dezynfekujących, ponad 27 tys. litrów żelu alkoholowego i ponad 1,5 miliona maseczek. Sąd stwierdził jednak, że firma nieodpowiednio oceniła ryzyko związane z koronawirusem.

Sąd nakazał Amazonowi przeprowadzenie oceny ryzyka we wszystkich magazynach tej firmy we Francji oraz wdrożenie wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i higieny pracy we współpracy z przedstawicielami załogi. Dopóki to nie nastąpi, potentat w branży internetowego handlu musi przerwać pracę w swoich magazynów z wyjątkiem przyjmowania towarów oraz obsługi zamówień na takie towary jak żywność oraz artykuły higieniczne i medyczne.

Amazon oświadczył, że nie zgadza się z postanowieniem sądu i ocenia jego skutki dla funkcjonowania francuskich placówek firmy.

Przypomnijmy, że obawy związane z organizacją pracy w warunkach epidemii zgłaszali też pracownicy Amazona w Polsce. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Amazon Polska wraz z pracownikami firmy żądały od władz spółki wstrzymania pracy na czas pandemii. Płace miałyby być utrzymane jak w okresie urlopowym. Zdaniem pracowników firma nie podejmowała niemal żadnych czynności zapobiegawczych, które ograniczyłyby ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. W związku z taką sytuacją w magazynach Amazona ogłoszono akcję „Kichaj na menadżera”.

W ubiegłym tygodniu portal Money.pl podawał, na podstawie informacji przekazanych przez Amazon, że w czterech centrach logistycznych tej firmy w Polsce odbyły się kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej. „Na obecną chwilę Państwowa Inspekcja Sanitarna zaaprobowała środki bezpieczeństwa wdrożone przez Amazon i nie znalazła żadnych uchybień w naszych procesach. Co więcej, kontrole wykazały, że w celu ochrony pracowników, firma zastosowała szereg zabezpieczeń wykraczających ponad wytyczne rządowe oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego” – oświadczył Amazon. W firmie zwiększono częstotliwość sprzątania i zwiększono dostępność płynu do dezynfekcji. Podjęto też działania mające na celu zapobieżenie gromadzenia się ludzi.

Kresy.pl / dpa / money.pl