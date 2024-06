Były premier Portugalii wybrany nowym przewodniczącym Rady Europejskiej

Podczas trwającego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli wybrano nowego przewodniczącego, został nim były premier Portugalii, socjalista António Costa.

Podczas trwającego szczytu Rady Europejskiej wybrano nowego przewodniczącego. Został nim premier w latach 2015-2024 Portugalii socjalista António Costa. Polityk 7 listopada 2023 podał się do dymisji w związku z trwającym postępowaniem w sprawie korupcyjnej. Decyzja skutkowała rozpisaniem przedterminowych wyborów parlamentarnych.

The European Council elects @antoniolscosta as the new President of the European Council. pic.twitter.com/7XRfcI2io6

Na portalu X António Costa napisał, że “z silnym poczuciem misji podejmę odpowiedzialność bycia kolejnym przewodniczącym Rady Europejskiej”.

Jako przewodniczący Rady Europejskiej, począwszy od 1 grudnia, będę w pełni zaangażowany w promowanie jedności między wszystkimi 27 państwami członkowskimi i skupię się na realizacji programu strategicznego, który dzisiaj został zatwierdzony przez Radę Europejską i zapewni wytyczne dla Unii Europejskiej przez następne pięć lat – António Costa.

It is with a strong sense of mission that I will take up the responsibility of being the next President of the European Council.

I thank the members of the @EUCouncil for their trust in electing me, @PES_PSE and the @govpt for their support leading up to this decision.

As…

— António Costa (@antoniolscosta) June 27, 2024