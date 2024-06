Viktor Orbán o szczycie Rady Europejskiej: Wola Europejczyków została dziś zignorowana w Brukseli

Premier Węgier Viktor Orbán skomentował poniedziałkowy nieformalny szczyt Rady Europejskiej. “Europejska Partia Ludowa, zamiast słuchać wyborców, ostatecznie połączyła siły z socjalistami i liberałami: dziś zawarli porozumienie i podzielili między siebie najwyższe stanowiska w UE”.

W poniedziałek miał miejsce nieformalny szczyt Rady Europejskiej, w której uczestniczyli przywódcy państw zrzeszonych w UE. Dyskutowano na obsadzenia czterech najwyższych stanowisk w UE: przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczego Komisji Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Wyniki obrad skomentował na portalu X premier Węgier Viktor Orbán. Polityk napisał, że wola Europejczyków została w Brukseli zignorowana. Zaznaczył, że w wyniku niedawnych wyborów do Parlamentu Europejskiego partie prawicowe wzmocniły się, “a lewica i liberałowie stracili grunt pod nogami”.

Zaznaczył jednak, że Europejska Partia Ludowa, “zamiast słuchać wyborców, ostatecznie połączyła siły z socjalistami i liberałami”. Orbán napisał, że podczas szczytu zostało zawarte porozumienie i wspomniane siły polityczne podzieliły między siebie najwyższe stanowiska w UE.

“Nie obchodzi ich rzeczywistość, nie obchodzą ich wyniki wyborów europejskich i nie obchodzi ich wola Europejczyków. Nie powinniśmy być naiwni: będą nadal wspierać migrację i wysyłać jeszcze więcej pieniędzy i broni na wojnę rosyjsko-ukraińską. Nie poddamy się temu! Zjednoczymy siły europejskiej prawicy i będziemy walczyć z proimigracyjnymi i prowojennymi biurokratami” – premier Viktor Orbán.

The will of the European people was ignored today in Brussels.

The result of the European election is clear: right-wing parties got stronger, the Left and the liberals lost ground. The EPP, on the other hand, instead of listening to the voters, finally teamed up with the…

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 17, 2024