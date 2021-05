Angielscy antyszczepionkowcy przypuścili szturm na centrum handlowe [+VIDEO]

Tysiące przeciwników szczepień manifestowało w sobotę w Londynie. Gwałtowne wystąpienia przerodziły się w starcia w policją.

Kontestatorzy szczepień zgromadzili się w sobotę na Placu Parlamentu. Oceniając po fotorelacjach na manifestacji pojawiło się kilka tysięcy osób. Zabrani trzymali w rękach plansze z napisami: „Żadnych szczepionek, żadnych masek, żadnego lockdownu”, „Nie dla paszportów szczepionkowych”, „Stop niszczeniu ludzi przez testowanie masek i lockdownu. Stop zabijaniu ludzi szczepionkami”, „Nie wyrażamy zgody”, „Nie jesteśmy szczurami doświadczalnymi”, a nawet używane wcześniej przez zwolenników aborcji hasło „Moje ciało, mój wybór”.

Według relacji portalu gazety „The Independent” oraz Mail Online protestujący kwestionowali pandemię koronawirusa lub zagrożenie jakie wirus SARS CoV-2 powoduje dla zdrowia i życia ludzkiego. W tłumie odpalono świecie dymne i race. Autobusy transportu miejskiego zostały oklejone nalepkami z hasłami zgromadzenia.

Po zakończeniu głównej manifestacji antyszczepionkowcy krążyli grupami po brytyjskiej stolicy, a wieczorem zebrali się pod centrum handlowym Westfield. Miejscowa policja poinformowała o „zakłóceniach” jakie spowodowało zgromadzenie. „The Independent” napisał wręcz o „szturmie” na punkty handlowe i usługowe, na co właściciele części z nich zareagowali zamknięciem biznesu w związku z niemożnością prowadzenia działalności w takich warunkach.

Funkcjonariusze na miejscu wzywali protestujących do rozejścia się, jednak ci nie podporządkowali się apelowi. Doszło do starć z policją. Funkcjonariusze nie zdołali powstrzymać antyszczepionkowców przed wtargnięciem do głównego holu centrum handlowego. Przez następne godziny policjanci musieli wyprowadzać antyszczepionkowców z centrum. akcja ta zakończyła się dopiero około godziny 19.45 czasu miejscowego. Aresztowane zostały cztery osoby.

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii koronawirusem zaraziło się 4,480 mln osób. Zmarło 127 775 chorych na COVID-19.

Police now trying to contain anti-lockdown protests inside Westfield, West London pic.twitter.com/5DAzRaBtdi

The #NoVaccinePassports protest was cleared from Westfield after about 20 minutes by police with batons. I didn’t see anyone actually get hit or arrested though. pic.twitter.com/vqF3KvGl8n

— Damien Gayle (@damiengayle) May 29, 2021