Alternatywa dla Niemiec (AfD) złożyła pozew przeciwko Urzędowi Ochrony Konstytucji, który uznał całe ugrupowanie za „organizację ekstremistyczną”. Decyzja niemieckiego kontrwywiadu umożliwia służbom stosowanie wobec AfD działań operacyjnych, m.in. podsłuchów i inwigilacji.

W poniedziałek AfD wniosła pozew przeciwko Federalnemu Urzędowi Ochrony Konstytucji do Sądu Administracyjnego w Kolonii. Powodem złożenia wniosku jest określenie przez wspomniany urząd partii AfD jako „prawicowej partii ekstremistycznej”, która stanowi „zagrożenie dla demokratycznego porządku w kraju”. Ogłoszono to 2 maja.

Partia oświadczyła, że to określenie jest niezgodne z prawem, ale także niezgodnie z konstytucją – „ingeruje w demokratyczną konkurencję i prawa AfD wynikające z artykułu 21 Ustawy Zasadniczej. O ile wiadomo, celem tej ustawy jest kryminalizacja dopuszczalnego wyrażania opinii i uzasadnionej krytyki polityki imigracyjnej prowadzonej w ciągu ostatnich dziesięciu lat. To nie AfD łamie konstytucję, ale sam niemiecki wywiad” – oświadczyły władz ugrupowania.

Rzecznicy federalni AfD, Tino Chrupalla i Alice Weidel, wyjaśnili:

– „Naszym pozwem wysyłamy jasny komunikat przeciwko nadużywaniu władzy państwowej w celu tłumienia i marginalizowania opozycji. Nie pozwolimy, aby politycznie zinstrumentalizowana władza próbowała zniekształcać demokratyczną konkurencję i delegitymizować miliony głosów. To haniebne działanie podważa podstawowe wartości naszej demokracji – i nie ma miejsca w państwie konstytucyjnym. My jako AfD wyczerpiemy wszystkie środki prawne, aby bronić wolnego i demokratycznego porządku podstawowego”.

Przypominamy, że decyzja o zaklasyfikowaniu AfD jako grupy ekstremistycznej oznacza, że ​​jej urzędnicy mogą od teraz wykorzystywać informatorów i inne narzędzia, takie jak nagrania audio i wideo, do monitorowania jej działań w całym kraju.

Krajowe służby wywiadowcze w Turyngii, Saksonii i Saksonii-Anhalt zaklasyfikowały już związki zawodowe AfD jako ugrupowania o „udowodnionym ekstremizmie prawicowym”.

Partia już wcześniej znalazła się pod lupą BfV za „powiązania z ekstremistami i powiązania z Rosją”. Spośród 38 tys. skrajnie prawicowych ekstremistów, których agencja policzyła w zeszłym roku, ponad 10 tys. to członkowie tej partii.

Sekretarz Stanu USA Marco Rubio skrytykował działania Berlina

Sekretarz Stanu USA Marco Rubio odniósł się do działań niemieckiego rządu skierowanych przeciwko AfD w swoich mediach społecznościowych.

– „Niemcy właśnie przyznały swojej agencji wywiadowczej nowe uprawnienia do inwigilowania opozycji. To nie jest demokracja — to tyrania w przebraniu. Prawdziwym ekstremizmem nie jest popularna AfD — która zajęła drugie miejsce w niedawnych wyborach — lecz śmiercionośna polityka otwartych granic prowadzona przez establishment, której AfD się sprzeciwia. Niemcy powinny zmienić kierunek” – napisał Sekretarz Stanu USA Marco Rubio.

Wpis Sekretarza Stanu USA został skomentowany przez oficjalny profil niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych. Resort odpowiedział, że działania Berlina są demokratyczne, a „prawicowy ekstremizm musi być powstrzymany”.

AfD najpopularniejszą partią polityczną w Niemczech

Według kwietniowego sondażu instytutu badań opinii publicznej Ipsos partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) wyprzedziła chadecki blok CDU/CSU i zajęła pierwsze miejsce.

Na AfD zagłosowałoby 25 proc. pytanych Niemców. Na drugim miejscu znalazł się zwycięski blok CDU/CSU z wynikiem 24 proc. Na trzecim miejscu uplasowało się socjaldemokratyczna SPD z poparciem 15 proc. Pozostałe miejsca zajęli Zieloni (11 proc.), Lewica (11 proc.), Związek Sahry Wagenknecht (5 proc.), liberalna FDP (4 proc.).

Poparcie dla AfD ciągle wzrasta mimo ataków na tę ugrupowanie ze strony czołowych niemieckich partii. Przypominamy, że grupa 124 parlamentarzystów przedłożyła do Bundestagu wniosek o delegalizację partii AfD. Otworzy to ścieżkę do procesu przez Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym.

W tegorocznych wyborach do Bundestagu zwyciężył blok CDU/CSU, który uzyskał 28,6 proc. poparcia. Alternatywa dla Niemiec zajęła drugie miejsce z poparciem na poziomie 20,8 proc. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) kanclerza Olafa Scholza uzyskała 16,4 proc. głosów. Na kolejnych miejscach znaleźli się Zieloni (11,6 proc.) i lewicowa Die Linke (8,8 proc.).

Kresy.pl/afd.de