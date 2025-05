Sekretarz Stanu USA Marco Rubio skrytykował działania Berlina wymierzone w partię Alternatywa dla Niemiec. “Niemcy właśnie przyznały swojej agencji wywiadowczej nowe uprawnienia do inwigilowania opozycji. To nie jest demokracja — to tyrania w przebraniu” – skomentował polityk.

Sekretarz Stanu USA Marco Rubio odniósł się do niedawnych działań niemieckiego rządu skierowanych przeciwko AfD. Przypominamy, Federalny Urząd Ochrony Konstytucji uznał że ugrupowanie stanowi zagrożenie dla demokratycznego porządku w kraju, twierdząc, że „lekceważy godność człowieka” — w szczególności poprzez krytykę polityki migracyjnej. Decyzja o zaklasyfikowaniu AfD jako grupy ekstremistycznej oznacza, że ​​jej urzędnicy mogą od teraz wykorzystywać informatorów i inne narzędzia, takie jak nagrania audio i wideo, do monitorowania jej działań w całym kraju.

Działania Berlina skomentował za pośrednictwem portalu X Marco Rubio. Napisał, że działania wymierzone w AfD nie są demokratyczne, a stanowią “tyranię w przebraniu”. Zaznaczył, że zagrożeniem nie jest wspomniana partia tylko “śmiercionośna polityka otwartych granic prowadzona przez establishment.”

“Niemcy właśnie przyznały swojej agencji wywiadowczej nowe uprawnienia do inwigilowania opozycji. To nie jest demokracja — to tyrania w przebraniu. Prawdziwym ekstremizmem nie jest popularna AfD — która zajęła drugie miejsce w niedawnych wyborach — lecz śmiercionośna polityka otwartych granic prowadzona przez establishment, której AfD się sprzeciwia. Niemcy powinny zmienić kierunek” – Sekretarz Stanu USA Marco Rubio.

Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise.

What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies…

