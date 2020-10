Starcia z policją po wiecu przeciwko obostrzeniom w Pradze [+VIDEO]

Starciami z policją zakończył się wiec przeciwników obostrzeń związanych z COVID-19 w Pradze. Są zatrzymani i poszkodowani.

Na niedzielną demonstrację przeciwników lockdownu na Rynku Starego Miasta w stolicy Czech przyszło ponad 2 tysiące osób, w większości kibiców piłkarskich i hokejowych niezadowolonych z zakazu rozgrywania zawodów sportowych z udziałem publiczności. Po rozpoczęciu wiecu policja natychmiast zażądała jego rozwiązania, ponieważ w Czechach obowiązuje zakaz zgromadzeń liczniejszych niż 6 osób. Ponadto większość zgromadzonych nie miała maseczek. Po około godzinie na wniosek miasta zgromadzenie rozwiązali sami organizatorzy.

Po zakończeniu manifestacji niektórzy z jej uczestników zaczęli fizycznie atakować funkcjonariuszy i rzucać w nich kamieniami, puszkami, koszami na śmieci i petardami. W odpowiedzi policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Zatrzymywano najbardziej agresywne osoby.

Zakročující pořádkové jednotky policie na Staroměstském náměstí.#policepha pic.twitter.com/HyOMkzfjIv — Policie ČR (@PolicieCZ) October 18, 2020

Bilans zamieszek, które rozlały się na ulice przylegające do Rynku, to ponad stu zatrzymanych (nie licząc 50 osób, które zatrzymano jeszcze przed wiecem). Obrażenia, w większości lekkie, odniosło dwudziestu policjantów, ale trzech z nich trafiło do szpitala. Praskie pogotowie ratunkowe poinformowało o udzieleniu pomocy dziewięciu osobom, z czego pięć nie wymagało odwiezienia do szpitala. Interwencje dotyczyły urazów głowy, ran ciętych, duszności spowodowanej gazem łzawiącym i zatrucia.

Zamieszki potępił na Twitterze premier Czech Andrej Babiš. „Jestem zszokowany tym, jak bezwzględni i samolubni są niektórzy z naszych obywateli, którzy nie przestrzegają przepisów i zagrażają sobie i innym. Jestem za ich surowym ukaraniem” – napisał szef rządu chwaląc jednocześnie „profesjonalne” działania policji.

