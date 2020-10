Izrael stosuje „areszt administracyjny”, aby bezterminowo więzić palestyńskich działaczy

Izraelczycy aresztowali we wrześniu 341 Palestyńczyków, w tym 32 dzieci i trzy kobiety – ujawniły w środę lokalne organizacje praw człowieka. Powszechną praktyką są „areszty administracyjne”, które pozwalają na przetrzymywanie więźniów przez czas nieokreślony.

W swoim wspólnym raporcie Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Komisja ds. Zatrzymanych i Byłych Więźniów oraz Wadi Hilweh Centre we Wschodniej Jerozolimie poinformowały , że wśród aresztowanych było 117 Palestyńczyków z Jerozolimy, 80 z Hebronu, 25 z Ramallah i 15 z Gazy. Reszta pochodziła z innych rejonów okupowanego Zachodniego Brzegu.

„W izraelskich więzieniach przebywa około 4400 palestyńskich więźniów”, wskazano w raporcie, „w tym 39 kobiet, 155 dzieci i 350 objętych administracyjną polityką zatrzymań”. Tak zwane areszty administracyjne pozwalają Izraelowi na przetrzymywanie Palestyńczyków w więzieniach na czas nieokreślony, bez postawienia im zarzutów ani rozpoczęcia procesu.

O Mahera al-Akhrasa uwięzionego właśnie w ten sposób upomniało się Amnesty International.

Władze izraelskie powinny natychmiast uwolnić zagrożonego śmiercią Mahera al-Akhrasa, który podjął strajk głodowy. Od 79 dni (strajk wciąż trwa – to już 84 dni – red.) od aresztowania w dniu 27 lipca al-Akhras prowadzi strajk głodowy w proteście przeciwko jego aresztowaniu administracyjnemu. Jest przetrzymywany bez zarzutów ani procesu – napisała organizacja na Twitterze.

Maher al-Akhras, lat 49, ma sześcioro dzieci. Ogłosił, że zakończy strajk głodowy dopiero po natychmiastowym uwolnieniu. Jego obecny areszt administracyjny ma się zakończyć 26 listopada 2020 r. Jego życie jest w rękach władz izraelskich – dodano.

