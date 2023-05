Rząd Węgier deklaruje poparcie dla eurointegracyjnych ambicji Mołdawii

Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó złożył w środę wizytę w Mołdawii. W Kiszyniowie zadeklarował poparcie dla ambicji międzynarodowych miejscowych władz.

Po rozmowach ze swoim mołdawskim odpowiednikiem Nicu Popescu szef węgierskiej dyplomacji podkreślił geopolityczne znaczenie programu Partnerstwa Wschodniego i zaapelował o jak najszybsze rozszerzenie UE oraz promowanie bliższych więzi z krajami regionu, zrelacjonował portal About Hungary.

Minister Szijjártó zwrócił uwagę na „silną pozycję” węgierskiego banku detalicznego OTP i firmy farmaceutycznej Richter na rynkach Mołdawii, dodając, że handel dwustronny osiągnął w ubiegłym roku rekordowe 200 mln euro. Zarazem wyraził ubolewanie, że WizzAir tymczasowo zawiesił działalność w Mołdawii i wyraził nadzieję, że usługi zostaną wznowione „po wprowadzeniu gwarancji bezpieczeństwa”.

Odnosząc się do innego tematu, minister Szijjártó powiedział, że członkowie NATO nie otrzymają zwrotu wcześniejszych składek przeznaczonych na sfinansowanie armii afgańskiej i wyraził wolę rządu węgierskiego wykorzystania części funduszy o równowartości 322 tys. euro na wzmocnienie bezpieczeństwa Mołdawii . Jak to ujął, Mołdawia leży „na wschodniej granicy Europejskiej Wspólnoty Politycznej, dlatego jesteśmy wzajemnie zainteresowani bezpieczeństwem drugich”.

Koncentrując się na dywersyfikacji zaopatrzenia Węgier w surowce energetyczne, minister Szijjártó powiedział, że ważnym krokiem będzie rozpoczęcie dostaw gazu z Azerbejdżanu, zaplanowane na koniec tego roku. Twierdził on, że porozumienie polityczne z Baku zostało już podpisane, pomyślnie zakończyły się też rozmowy handlowe. Węgry spodziewają się otrzymać już w tym roku 100 mln metrów sześciennych gazu z Azerbejdżanu.

Jednocześnie rozwój infrastruktury południowo-wschodniej Europy jest kluczem do sukcesu projektu – powiedział. Dodał, że obecne moce eksploatacyjne nie wystarczą, aby zdywersyfikować źródła energii.

„To zadanie dla Unii Europejskiej. [Kraje Europy Południowo-Wschodniej] słusznie oczekują, że UE sfinansuje rozwój w celu zwiększenia zdolności dostaw gazu” – powiedział. Mołdawia będzie gościć zaplanowaną na 1 czerwca konferencję, która ma przynieść „decyzję w sprawie rozwoju powiązań transportowych i energetycznych między UE a jej terytoriami przygranicznymi” – powiedział węgierskie polityk.

„Uważamy za niedopuszczalne, że UE odrzuca finansowanie infrastruktury gazu ziemnego i postrzeganie gazu jako ważnego filaru bezpieczeństwa energetycznego obecnie i w nadchodzących latach” – zadeklarował Szijjártó. Powiedział, że gaz z Azerbejdżanu jest kluczową alternatywą także dla Węgier i Mołdawii. Wcześniej tego dnia minister Szijjártó spotkał się z premierem Mołdawii Dorinem Receanem, ministrem rozwoju gospodarczego Dumitru Alaibą, ministrem kultury Sergiu Prodanem.

Wyrażone przez Szijjártó stanowisko znacząco różni się od tego zajmowanego wobec innego wschodnioeuropejskiego państwa aspirującego do integracji z UE – Ukrainy. Węgry blokują integrację Ukrainy z NATO i Unią Europejską od 2017 r. Wtedy Ukraina uchwaliła ustawę oświatową prowadzącą do ukrainizacji oświaty na poziomie ponadpoczątkowym, co oznaczać może koniec węgierskojęzycznego szkolnictwa dla mniejszości węgierskiej zamieszkującej region Zakarpacia, przed 1920 r. należący do Królestwa Węgier

W lutym br. Péter Szijjártó udzielił wywiadu portalowi Index na temat wojny na Ukrainie i sytuacji mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. „Chcielibyśmy, aby Węgrzy odzyskali prawa, jakie mieli na Ukrainie w 2014 roku” – wyjaśnił Szijjártó.

abouthungary.hu/kresy.pl