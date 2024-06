Nowy pakiet sankcji przeciwko Rosji został przyjęty. Węgry postawiły warunek

Według ustaleń Radia Wolna Europa rząd Viktora Orbána zgodził się na kolejny pakiet sankcji wymierzony w Rosję, pod warunkiem, że rozbudowa węgierskiej elektrowni atomowej nie zostanie objęta ograniczeniami.

Węgierska redakcja Radia Wolna Europa ustaliła, że rząd Viktora Orbána zgodził się na sankcje wymierzone w rosyjskie dostawy skroplonego gazu ziemnego. Budapeszt zatwierdził nowy pakiet, ale pod warunkiem, że rozbudowywana elektrownia atomowa w Paks przy udziale Rosatomu nie napotka na ograniczenia.

Rząd Węgier na początku wykluczył poparcie jakichkolwiek sankcji skierowanych w rosyjski sektor gazowy ze względu na bezpieczeństwo dostaw. Jednakże kraje UE uzgodniły nowy pakiet wypracowany po miesiącu negocjacji. Nowe obostrzenia mają utrudnić Kremlowi dostęp do technologii i ograniczyć jego przychody z eksportu surowców energetycznych.

“Z radością przyjmuję porozumienie w sprawie naszego 14. pakietu sankcji wobec Rosji. Ten bezkompromisowy pakiet w jeszcze większym stopniu uniemożliwi Rosji dostęp do kluczowych technologii. Pozbawi Rosję dalszych przychodów z energii. Zajmie się także flotą cieni Putina i siecią bankowości za granicą” – Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

I welcome the agreement on our 14th sanctions package against Russia.

This hard-hitting package will further deny Russia access to key technologies.

It will strip Russia of further energy revenues.

And tackle Putin’s shadow fleet and shadow banking network abroad. https://t.co/iquZOtEOWf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2024