Parlament Macedonii Północnej ratyfikował protokół o wstąpieniu do NATO

Macedońscy parlamentarzyści we wtorek jednogłośnie przyjęli protokół o wstąpieniu Macedonii Północnej do NATO. Niedługo później przed parlamentem wciągnięto na maszt flagę NATO – podaje agencja Interfax.

Rozpatrzenie ratyfikacji odbyło się w przyspieszonym trybie, ponieważ pod koniec tygodnia parlament Macedonii Północnej zostanie rozwiązany. Wybory parlamentarne w tym kraju odbędą się 12 kwietnia br.

Przed głosowaniem prezydent kraju Stevo Pendarovski powiedział dziennikarzom, że członkostwo Północnej Macedonii w NATO „jest przywilejem ale także wielką odpowiedzialnością”.

W uroczystości podniesienia flagi NATO wzięli udział przedstawiciele Sojuszu, dyplomaci i urzędnicy z sąsiednich państw.

Do wstąpienia Macedonii Północnej do NATO brakuje jeszcze tylko zgody parlamentu Hiszpanii. Tydzień temu podczas wizyty w Polsce Stevo Pendarovski mówił, że „jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem”, powinno się to stać około 10 marca.

Wstąpienie tego bałkańskiego państwa do NATO było możliwe dzięki zmianie jego nazwy na Republika Macedonii Północnej. Grecy przez lata kontestowali poprzednią nazwę – Republika Macedonii – uznając, że może ona stanowić podstawę roszczeń do terenu tej części historycznej Macedonii, która do dziś leży w granicach Grecji. Było to przyczyną niemożności podjęcia przez władze w Skopje realnych działań na rzecz przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO. Lewicowy rząd Zorana Zaewa, który przejął w Macedonii władzę w 2017 roku, postawił sobie jako główny cel swojej polityki zagranicznej jak najszybszą integrację z Unią Europejską. W związku z tym stosunkowo szybko doprowadził do uzgodnienia z premierem Grecji Aleksisem Tsiprasem nowej nazwy państwa. 11 stycznia 2019 r. parlament Macedonii zatwierdził poprawki do konstytucji umożliwiające zmianę nazwy państwa na Republika Północnej Macedonii. W tym samym miesiącu minimalną większością głosów porozumienie z północnym sąsiadem ratyfikował grecki parlament.

Kresy.pl / Interfax / rferl.org