Bułgaria: Droga do czwartych wyborów w ciągu półtorej roku otwarta

We wtorek późnym wieczorem pojawiły się też informacje o eksplozjach w rejonie okupowanego przez Rosjan Chersonia. Według części źródeł, Ukraińcy ostrzelali strategicznie ważny Most Antonowski, względnie także miejsce, w którym Rosjanie zgromadzili swoje pojazdy wojskowe. Most rzekomo został zniszczony, ale nie zostało to wówczas oficjalnie potwierdzone. Media rosyjskie informowały o działaniu systemów obrony powietrznej. Powołując się na źródła na miejscu twierdziły też, że most nie został zniszczony.