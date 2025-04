Izrael: policja blokuje chrześcijańskie uroczystości wielkanocne

Izraelska policja i wojsko przepędzają chrześcijan z miejsc kultu, uniemożliwiając wyznawcom udział w uroczystościach religijnych. W sieci pojawiły się nagrania, jak izraelskie siły uniemożliwiają nuncjuszowi papieskiemu i innym wiernym wstęp do Bazyliki Grobu Pańskiego.

Władze Izraela zablokowały chrześcijańskim wiernym dostęp do Bazyliki Grobu Pańskiego w okupowanej Wschodniej Jerozolimie w Wielką Sobotę.

Według palestyńskiej agencji prasowej WAFA izraelska policja ustawiła wojskowe posterunki kontrolne na drogach prowadzących do kościoła na Starym Mieście, sprawdzając dowody osobiste i odmawiając wstępu wielu wiernym.

W mediach społecznościowych pojawiły się także materiały ukazujące, że siły Państwa Żydowskiego odmówiły wstępu także Nuncjuszowi Apostolskiemu, najwyższemu przedstawicielowi dyplomatycznemu Stolicy Apostolskiej w regionie.

Na nagraniach widzimy, jak policja wypędza siłą wiernych i duchownych ze świątyni.

Israeli soldiers assaulted Christian Priests, Pilgrims, Worshippers, and local Christians at the Church of the Holy Sepulchre today in occupied Jerusalem during the Holy Saturday holiday.

Christians Across the World Need to WAKE UP pic.twitter.com/UbFEQnWiuW

— Khalissee (@Kahlissee) April 19, 2025