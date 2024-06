Handel Turcji z Izraelem zamarł

Eksport Turcji do Izraela prawie ustał w maju po tym, jak administracja prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana ogłosiła embargo z powodu działań państwa żydowskiego w Strefie Gazy.



Według wstępnych danych głównego stowarzyszenia eksporterów Turcji dostawy do Izraela w maju spadły o 99 proc. w stosunku rok do roku, do wartości zaledwie 4,4 mln dolarów. Oficjalny serwis statystyczny TurkStat ma opublikować kompleksowe dane dotyczące handlu, w tym importu, pod koniec czerwca, podała we wtorek Al Mayadeen.