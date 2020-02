Głowna partia tureckiej opozycji przeciwko operacjom wojskowym w Turcji

Kemal Kilicadaroglu, przewodniczący Republikańskiej Partii Ludowej Turcji (CHP) zdecydowanie skrytykował interwencję wojskową tureckiej armii w syryjskiej prowincji Idlib.

„Wzywam tych, którzy rządzą państwem do niedopuszczenia do nowych ofiar. My nie chcemy kłótni z naszymi syryjskimi sąsiadami i tym bardziej nie chcemy być instrumentem wojny proxi-wojny [wojny przez pośredników]. Turcja nie powinna być podwykonawcą globalnych graczy na Bliskim Wschodzie i nasi żołnierze nie powinni płacić takiej ceny” – słowa lidera CHP zacytowała w czwartek rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Rosyjska agencja przypomina, że Kilicadaroglu już wcześniej krytykował politykę obecnych władz Turcji wobec Syrii. CHP uważa, że interwencje wojskowe Turcji w sąsiednim kraju przyniosły zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, a także zaszkodziły tureckiej gospodarce oraz wytworzyły problemy społeczne.

Turcja rozpoczęła pierwszą interwencję militarną w Syrii jeszcze w sierpniu 2016 r. kiedy to oddziały tureckie wtargnęły do północnej części prowincji Aleppo. W marcu 2018 r. Turcy przeprowadzili też operację zbrojną przeciwko Kurdom kontrolującym rejon syryjskiego miasta Afrin. Jeszcze większą operację przeciwko syryjskim Kurdom turecka armia przeprowadziła w październiku zeszłego roku. Doprowadziła on do opanowania przez Turcję przygranicznego pasa syryjskiego terytorium o szerokości około 30 km na długości dwóch syryjskich prowincji: Rakka i Hasaka. Na terenach tych władzę formalnie sprawują komitety miejscowej ludności arabskiej bądź turkmeńskiej, ale faktycznie sytuację kontroluje tam turecka armia. Ankara wspiera też islamistyczne ugrupowania zbrojne kontrolujące większą część prowincji Idlib.

Obecnie turecka armia przemieszcza duże siły właśnie do prowincji Idlib, chcąc powstrzymać trwającą do kilku tygodni skuteczną ofensywę syryjskich sił rządowych. W jej trakcie doszło już do wymiany ognia między armią syryjską i turecką.

ria.ru/kresy.pl