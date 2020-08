W Mińsku manifestują zwolennicy Łukaszenki [+VIDEO]

Po raz pierwszy od wybuchu wystąpień społecznych na Białorusi, na ulice wyszli zwolennicy Aleksandra Łukaszenki. Przemówił do nich sam lider.

Manifestacja była zapowiadana od piątku. Zgodnie z planem zwolennicy obecnego przywódcy Białorusi zgromadzili się na Placu Niezależności w Mińsku pod gmachem administracji rządowej w niedzielne południe. Manifestacja była zwołana pod hasłem obrony spokoju, pokoju i bezpieczeństwa Białorusi. Jednak w zamyśle miała ona także potwierdzić poparcie społeczne dla obecnych władz kraju z Aleksandrem na czele, przeciwko któremu od tygodnia tłumnie występują mieszkańcy wielu białoruskich miast.

Zebrani skandowali „Białoruś” oraz „Za ojczulka” – jak zwolennicy zwykli nazywać wieloletniego przywódcę. Trzymali plansze z napisami „Sami decydujemy o swoim losie”, „Łukaszenko nasz prezydent”, „Nie damy rozwalić kraju”. Oficjalnymi organizatorami mityngu były pro-prezydenckie organizacje społeczne takie jak ruch Biełaja Ruś, Białoruski Republikański Związek Młodzieży, Federacja Związków Zawodowych, Komunistyczna Partia Białorusi. Pojawili się jednak także dyrektorzy z państwowych zakładów i ważni politycy, jak zaufana Łukaszenki, przewodnicząca Rady Federacji Natalia Koczanowa i szef prezydenckiej administracji. Na manifestacji zebrało się około 20 tysięcy osób. Inaczej niż w przypadku wystąpień przeciwników Łukaszenki powiewały nad nimi wyłącznie oficjalne – zielono czerwone flagi, a także flagi poszczególnych organizacji.

Lukashenka says: „Back then, in 1990s, we lost the most important.. The huge and powerful empire. We were left with a bloody piece of that empire” https://t.co/h2d5vlLwWM

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 16, 2020