Putin odnawia stare partnerstwo z Wietnamem podpisując umowę w sprawie bezpieczeństwa [+VIDEO]

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział podczas czwartkowej wizyty państwowej w Wietnamie, że wzmocnienie więzi strategicznych jest „jednym z jego priorytetów”.

Dzień po podpisaniu porozumienia o wzajemnej obronie z Koreą Północną w czasie bombastycznie zorganizowanej wizyty, Putin gości w Wietnamie. Przybył tam w nocy i był witany przez szefa wydziału spraw zagranicznych Komunistycznej Partii Wietnamu Le Hoaia oraz wicepremiera Trana Hong Ha. Rosyjski przywódca zadeklarował, że chce wspólnie z Wietnamczykami budować “niezawodną architekturę bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku”. Powiedział także, że Rosji zależy na zwiększeniu inwestycji energetycznych w Wietnamie, zrelacjonowała agencja informacyjna Reutera.



Wizyta Putin w Hanoi spotkała się z krytyką ze strony zachodnich partnerów Wietnamu, którzy twierdzili, że nie należy udostępniać sceny, na której Putin będzie mógł bronić rosyjskich przesłanek wojny na Ukrainie. W ten sposób zaregaowała ambasada USA w azjatyckim państwie.



Jednak rosyjski przywódca został powitany w Hanoi salwą honorową z 21 armat podczas czwartkowej ceremonii wojskowej. Reuter twierdzi, że ceremonia taka jest organizowana przez Wietnamczyków dla najważniejszych aktorów międzynarodowych. Tak witany był przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping i prezydent USA Joe Biden. Kawalkadę Putina witały grupy młodzieżówki komunistycznej z chorągiewkami w barwach dwóch państw.



Ze swojej strony rosyjski przywódca udał się pod pomnik poległych w bitwie pod Diem Bien Phu, gdzie złożył wieniec. Zdobycie rejonu umocnionego Dein Bien Phu w 1954 r. przez Wietnamczyków zadało decydujący cios siłom francuskim, kończąc panowanie kolonialne Paryża nad Wietnamem. Rosyjski prezydent podkreślał rolę historycznego przywódcy wietnamskich komunistów Ho Chi Minha.

🇻🇳🇫🇷🇷🇺 Putin laid down flowers to the Vietnamese people’s victory over French colonizers in the Battle of Dien Bien Phu.

Prezydent Wietnamu To Lam pogratulował Putinowi reelekcji i pochwalił osiągnięcia Rosji, w tym „wewnętrzną stabilność polityczną”. „Jeszcze raz gratuluję naszemu towarzyszowi otrzymania ogromnego poparcia podczas ostatnich wyborów prezydenckich, co podkreśla zaufanie narodu rosyjskiego” – powiedział Lam, który podejmował rosyjskie przywódcę w pałacu prezydenckim.

Spotkanie głów państw uwieńczono podpisaniem przez przywódców wspólnego oświadczenia “o dalsym pogłębianiu wszechstronnego partnerstwa strategicznego”, którego główne punkty przytoczyła agencja informacyjna TASS. Według RIA Nowosti w porozumieniu znajduje się zapis stanowiący, że „Rosja i Wietnam nie zawierają sojuszy ani porozumień z krajami trzecimi w celu prowadzenia działań godzących w niezależność, suwerenność i integralność terytorialną, a także wzajemny rozwój podstawowych interesów”. Dodano, że nie jest to “wymierzone przeciwko jakiejkolwiek stronie trzeciej”.

Federacja Rosyjska i Wietnam planują według dokumentu zintensyfikować swoje relacje, zaangażować się w tworzenie nowych formatów i mechanizmów współpracy. Strony zwiększą liczbę bezpośrednich lotów regularnych i czarterowych pomiędzy obydwoma krajami oraz uproszczą warunki podróży.

Vladimir Putin and the President of Vietnam have just adopted a statement on deepening their strategic partnership and signed more than 10 documents expanding their co-operation

