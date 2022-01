Kazachstan zniósł karę śmierci

Choć litewscy politycy dużo mówili w zeszłym roku o konieczności ograniczenia importu z Białorusi, w praktyce zwiększył się on o połowę.

Dane o litewskim imporcie z Białorusi przytoczył w poniedziałek litewski nadawca publiczny LRT za dziennikiem "Financial Times". Według tych danych w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2021 r. Litwini kupili z Białorusi towary o łącznej wartości 1 mld euro. To o 50 proc. więcej w porównaniu do rok poprzedniego.

Jednak tendencja występuje nie tylko w najostrzej występującej przeciw władzom Białorusi Litwie. Jeszcze bardziej widoczna jest w pozostałych państwach bałtyckich. W Estonii import białoruskich towarów w okresie styczeń-październik wzrósł dwukrotnie, do poziomu 520 mln euro. Natomiast w biedniejszej Łotwie sięgnął wartości 407 mln euro, to jest był o dwie trzecie wyższy w porównaniu do roku poprzedniego.