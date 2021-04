Zwolennik „Nation of Islam” sprawcą ataku na strażników Kapitolu

Amerykańska policja potwierdziła, że mężczyzną, który staranował samochodem funkcjonariuszy pilnujących Kapitolu i rzucił się na nich z nożem, był 25-letni Noah Green. Według mediów Green, którego zastrzelono podczas tego ataku, był zwolennikiem radykalnego ruchu Naród Islamu (Nation of Islam).

Jak podawaliśmy, do incydentu pod siedzibą parlamentu USA doszło w piątek. Agencje prasowe podały, że dwóch funkcjonariuszy zostało potrąconych przez samochód. Kierujący pojazdem został postrzelony, gdy wysiadał z samochodu trzymając coś, co wyglądało na nóż. Osoba ta zmarła po przewiezieniu do szpitala. Do szpitala trafili też dwaj strażnicy, z których jeden także zmarł. Wówczas nie podawano żadnych informacji odnośnie tożsamości napastnika ani jego motywów.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

W sobotę NBC News zidentyfikowało jako napastnika 25-letniego Noaha Greena. Ustalenia NBC News potwierdziły organa ścigania.

Szefowa Policji Kapitolu, Yogananda Pittman, ujawniła na konferencji prasowej, że Noah Green rzucił się na funkcjonariuszy z nożem po wjechaniu w północną barierę przy Kapitolu. W wyniku ataku zginął policjant z 18-letnim stażem William Evans, a inny funkcjonariusz został ranny. Green został postrzelony i zabity.

Organa ścigania ujawniły także, że Green był zwolennikiem radykalnej murzyńskiej organizacji Naród Islamu (Nation of Islam).

Telewizja Fox News, która dotarła do konta Greena na Facebooku, zanim serwis ten zablokował do niego dostęp powołując się na swój regulamin, podała, że Green nie był karany. Źródła Fox News podały, że Green wydawał się działać jako „samotny wilk”. Napastnik przedstawiał się na Facebooku jako zwolennik Nation of Islam, który rzekomo niedawno stracił pracę.

Ostatnim postem Greena na Facebooku było wideo z przemówieniem Louisa Farrakhana z 2009 roku zatytułowane „Ukrzyżowanie Michaela Jacksona”. Przywódca Nation of Islam mówił w nim, że Jezus nie jest Mesjaszem i nazywał teologię chrześcijańską „kłamstwem”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W poście z 17 marca Green pisał o swoim bezrobociu, trudnych czasach podczas pandemii i twierdził, że jego przekonania religijne utrzymują go przy życiu. Chwalił także Farrakhana jako „Jezusa” oraz byłego przywódcę Nation of Islam, Eliasza Muhammada, jako „wywyższonego Chrystusa”.

Z jego profilu wynikało, że postacią historyczną, którą najbardziej chciałby spotkać, był Malcom X.

Kresy.pl / yahoo.com / foxnews.com