Incydent i strzelanina pod Kapitolem, nie żyją dwie osoby, w tym policjant

Dwóch policjantów ochraniających Kapitol zostało potrąconych przez samochód. Kierujący pojazdem został śmiertelnie postrzelony. W szpitalu zmarł jeden z policjantów. Zdaniem agencji Reutera przejechanie funkcjonariuszy wyglądało na celowe.

Policja Kapitolu (U.S. Capitol Police) poinformowała w piątek o incydencie, jaki wydarzył się w pobliżu amerykańskiego parlamentu – na zaporze dla pojazdów mężczyzna kierujący samochodem potrącił dwóch strażników. Jak podano, podejrzany został zatrzymany, jednak trafił do szpitala, podobnie jak dwaj poszkodowani.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Agencja Associated Press dowiedziała się nieoficjalnie, że kierujący pojazdem został postrzelony, gdy wysiadał z samochodu trzymając coś, co wyglądało na nóż. Osoba ta zmarła po przewiezieniu do szpitala. Do szpitala trafili też dwaj strażnicy. Wówczas podawano, że co najmniej jeden z nich ma być w ciężkim stanie.

Później agencja Reutera podała, powołując się na komunikat policji, że jeden z policjantów oraz kierujący pojazdem nie żyją.

Do zdarzenia doszło około 100 jardów (91 metrów) od wejścia do Kapitolu po jego senackiej stronie. W tym czasie Kongres nie obradował.

Po incydencie zamknięto kompleks Kapitolu. Personelowi przekazano, że nie może wchodzić do budynków ani z nich wychodzić. Wszystkie drogi prowadzące do kompleksu zostały zablokowane. Na filmach z miejsca zdarzenia widać mobilizację żołnierzy Gwardii Narodowej i policji. Nad Kapitolem pojawił się śmigłowiec.

Zdaniem agencji Reutera incydent wyglądał na celowy atak na funkcjonariuszy.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

6 stycznia br. doszło marszu zwolenników Donalda Trumpa na gmach amerykańskiego parlamentu, wdarcia się ich do sali plenarnej Senatu i użycia broni przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Doszło do tego po wiecu, na którym występował ustępujący prezydent USA Donald Trump. W czasie swojego przemówienia wezwał on zwolenników do pomaszerowania pod Kongres i oprotestowania zatwierdzania przez parlamentarzystów wyboru Joe Bidena na jego następcę. Po wtargnięciu zwolenników do gmachu parlamentu Trump zdecydował się próbę przerwania protestów. Zrobił to jednak podtrzymując tezę o fałszerstwach wyborczych. W wyniku zamieszek śmierć poniosło 5 osób, w tym jeden policjant, aresztowano prawie 200 osób.

Po tym wydarzeniu Kapitol zamieniono w twierdzę – otoczono go zasiekami z drutu kolczastego i obsadzono żołnierzami Gwardii Narodowej. Dopiero w ostatnich kilku tygodniach władze zaczęły usuwać zewnętrzny pierścień zasieków.

CZYTAJ TAKŻE: W USA wzmocniono ochronę Kapitolu w obawie przed powtórnym szturmem

Kresy.pl / apnews.com / reuters.com