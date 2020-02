Trzy tureckie drony zestrzelone w Libii

Oddziały Libijskiej Armii Narodowej (LNA) w ciągu jednej doby zestrzeliły aż trzy bezzałogowe aparaty latające tureckiej produkcji.

Portal The Libyan Adress poinformował w środę, że jeden z dronów typu Bayraktar został zestrzelony nad południowymi przedmieściami libijskiej stolicy Trypolisu gdzie LNA prowadzi ataki w celu zajęcia miasta. Drugi tego typu aparat został zestrzelony wkrótce po starcie z lotniska Mitiga pod miastem, gdzie według portalu swoja bazę urządzili Turcy. Lotnisko te zostało ostrzelane rakietami około trzech godzin temu co spowodowało zawieszenie ruchu lotniczego na nim. Dodatkowo strącono jeszcze jeden dron tego typu, przeznaczonego do działań zwiadowczych.

According to media of the Libyan army, the Turkish UAV were shot down near the Al-Khamees market area, south of Tripolis.#TSK #Turkey #Libya #LNA #GNA pic.twitter.com/qTP4q64DuE

— Rojava Network (@RojavaNetwork) February 26, 2020