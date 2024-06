Kilkudziesiąt osób zginęło w czasie protestów antypodatkowych w Kenii [+VIDEO]

Nowy plan reform podatkowych przygotowany przez rządzących Kenią wzbudził gwałtowne protesty mieszkańców stolicy tego państwa, Nairobi.

W stolicy Nairobi dochodziło w przeszłości do protestów, ale portal Africa News ocenia to, co dzieje się obecnie jako najbardziej gwałtowne wystąpienia uliczne od lat. W ramach manifestacji zgromadzeni przeciwnicy reformy podatkowej próbowali tłumnie wedrzeć się do budynku miejscowego parlamentu. Prezydent Ruto nazwał te wydarzenia „zdradą” i obiecał stłumić niepokoje „za wszelką cenę”. Prezydent zadecydował wysłaniu na ulice wojska.

Young people in Kenya standing up and saying NO! Not on our watch will you make decisions that will affect our lives and a future you won’t be a part of, to the government. #kenya #REJECTFİNANCEBILLKENYA2024 #REJECTFİNANCEBILL2024 #RejectFinanceBill pic.twitter.com/4nyHieHJfJ

— Andile Ncube (@AndileNcube) June 26, 2024