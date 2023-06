Profesor Uniwersytetu Warszawskiego przyrównał Stepana Banderę do św. Maksymiliana Kolbe

Prof. UW Michał Bilewicz twierdzi, że lider OUN Stepan Bandera to złożona postać ukraińskiej historii i przyrównał go do św. Maksymiliana Kolbe. Jego zdaniem, Polska w czasie wojny nie może domagać się od Ukrainy przeprosin za rzeź wołyńską.

Pod koniec maja br. serwis oko.press, znany m.in. z radykalnie prounijnej i proukraińskiej linii redakcyjnej, opublikował wywiad z dr hab. Michałem Bilewiczem, psychologiem społecznym i profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Zapytano go m.in. o to, czy Ukraińcy mają przeprosić za ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Jego zdaniem, „to najgorszy moment, żeby się tego domagać”, a należało to zrobić przed rosyjską inwazją lub przed 2014 rokiem, bo teraz „na wojnie każdy żołnierz się liczy”, w tym również ukraińscy nacjonaliści.

„Takie ponaglanie do przeprosin ze strony Polaków wydaje mi się bardzo niepokojące – powiedział Bilewicz. Dalej przyznał, że sytuacja jest dla Ukraińców „bardzo trudna poznawczo”, bo musieliby przyznać, że duża część tożsamości Ukrainy jako państwa i jej sił zbrojnych, ufundowana na micie UPA, faktycznie opiera się na ludobójcach. Przywołał też wyniki badań społecznych, przeprowadzonych na Ukrainie na początku 2022 roku, gdy „76 proc. Ukraińców wyraziło pozytywny stosunek do Stepana Bandery, założyciela UPA” [tzw. Ukraińska Powstańcza Armia została założona przez frakcję OUN-Bandery jako jej ramię zbrojne, jednak sam Bandera nie był jej bezpośrednim założycielem – red.].

„Dominuje więc tam przekonanie, że to wielkie postaci ukraińskiej historii, chociaż oczywiście złożone” – oświadczył socjolog. Dodał też, że „w Polsce też tak jest z pamięcią różnych polskich bohaterów”, po czym wymienił św. Maksymiliana Marię Kolbe.

„Np. ojciec Maksymilian Kolbe: w pamięci żydowskiej będzie twórcą koncernu medialnego w Niepokalanowie, rozsadnika przedwojennego antysemityzmu, a w pamięci polskiej będzie to ten, który oddał życie za bliźniego w Auschwitz” – powiedział w wywiadzie prof. Bilewicz. „Wiele postaci historycznych jest złożona i różne narody pamiętają różne aspekty ich działalności” – dodał.

Jednocześnie, badacz twierdzi, że na Ukrainie rośnie gotowość do mówienia o zbrodniach UPA. Oświadczył też, że „Polacy nie rozumieją sytuacji w Ukrainie”, bo „w jej armii walczą geje, osoby transpłciowe, nacjonaliści i lewacy”.

„Ważna jest wolność Ukrainy i w tym momencie Ukraina nie może się odżegnać od żadnej części swojego dziedzictwa, jakiejkolwiek ideologii” – podkreślił.

