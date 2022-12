Prezydent nowelizację kodeksu karnego – ostrzejsze kary dla gwałcicieli i pedofilów

Prezydent podpisał przyjętą przez Sejm nowelizację Kodeksu karnego, która wyraźnie zaostrza kary za najcięższe przestępstwa, w tym za gwałty i pedofilię.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, w sobotę prezydent Andrzej Duda podpisał obszerną reformę Kodeksu karnego. Zakłada ona m.in. zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa, wprowadzając tzw. bezwzględne dożywocie oraz konfiskatę aut pijanych kierowców.

Nowelizacja Kodeksu karnego trafiła do prezydenta w połowie listopada. Wcześniej Sejm odrzucił weto Senatu ws. tych przepisów.

Przypomnijmy, że zmiany pozwolą sądom wymierzać elastyczne kary. Obecnie, możliwe jest orzekanie kar do 15 lat pozbawienia wolności, osobnej kary 25 lat więzienia i dożywotniego pozbawienia wolności. Nowelizacja Kodeks karnego wprowadza elastyczny wymiaru kar – do 30 lat pozbawienia wolności oraz dożywocie.

Reforma ma wprowadzać m.in. bezwzględne „dożywocie”. Chodzi o karę dożywotniego więzienia bez możliwości warunkowego zwolnienia. Sąd będzie mógł orzec taką karę za czyn popełniony po wcześniejszym prawomocnym skazaniu za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub za przestępstwo o charakterze terrorystycznym na dożywotnie pozbawienie wolności albo pozbawienie wolności na co najmniej 20 lat. Będzie to też możliwie, jeżeli charakter i okoliczności czynu oraz postępowanie i charakter sprawcy wskazują, iż jego pozostawanie na wolności spowoduje „trwałe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, wolności lub wolności seksualnej innych osób”.

Skazani na dożywocie będą mogli ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 30 latach, a nie jak dotąd, po 25. Zwiększy się też okres przedawnienia karalności zabójstwa – z 30 do 40 lat.

Nowelizacja zaostrza też kary dla pedofilię, gwałty i przyjmowanie łapówek. Za gwałt na dziecku będzie grozić kara od 5 do 30 lat więzienia albo dożywotnie pozbawienie wolności (obecnie to od 3 do 15 lat więzienia). Taka sama kara będzie dotyczyć gwałtu ze szczególnym okrucieństwem (dziś do 15 lat więzienia)i zgwałcenia z następstwem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (obecnie od 2 do 12 lat). Natomiast za zgwałcenie z następstwem w postaci śmierci ofiary grozić będzie od 8 do 30 lat więzienia lub dożywocie (obecnie od 2 do 12 lat więzienia). Za gwałt na kobiecie ciężarnej, z posługiwaniem się bronią palną czy z utrwalaniem obrazu i dźwięku tego czynu grozić będzie od 3 do 20 lat więzienia.

Wobec przestępców seksualnych – recydywistów stosowane będzie nadzwyczajne zaostrzenie kary, czyli podwyższenie dolnej granicy kary pozbawienia wolności o połowę, a w przypadku występków – również podwyższenie górnej granicy o połowę. Co więcej recydywista seksualny będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu trzech czwartych kary. Gwałt na dziecku czy zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem nie będzie podlegać przedawnieniu.

W przypadku innych przestępstw seksualnych na szkodę małoletniego albo występków przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, jeśli górna granica kary przekracza 5 lat pozbawienia wolności, przedawnienie nastąpi najwcześniej, gdy ofiara ukończy 40. rok życia.

Ponadto, samochody będą mogły być konfiskowane nietrzeźwym kierowcom w trzech przypadkach. Po pierwsze, jeśli kierowca prowadzi samochód, mając nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi – niezależnie, czy spowodował wypadek drogowy czy nie. Po drugie, jeśli kierowca spowoduje wypadek będąc w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila). Ponadto, samochody mają być odbierane kierowcom -”recydywistom”, w przypadku ponownego przyłapania na jeździe w stanie nietrzeźwości.

