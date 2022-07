Prezydent Litwy w Kijowie, zapowiedział kolejną pomoc wojskową [+FOTO]

W czwartek prezydent Gitanas Nausėda spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak informuje Ukrinform, prezydent Litwy zapowiedział dostarczenie amunicji i 10 pojazdów opancerzonych na Ukrainę.

Obaj przywódcy rozmawiali o agresji wojskowej Rosji i pomocy Litwy dla Ukrainy.

Prezydent Litwy podkreślił potrzebę dalszego aktywnego rozszerzania i zaostrzania sankcji wobec Rosji, a także wzmacniania ich wpływu na gospodarkę, sektor finansowy i zdolności wojskowe agresora. Gitanas Nausėda podkreślił, że instrumenty nacisku muszą być maksymalnie skuteczne i dlatego konieczne jest wyeliminowanie wszystkich wyjątków pozostałych w przyjętych dotychczas pakietach sankcji UE.

„Litwa będzie nadal wspierać Ukrainę pomocą wojskową, humanitarną, finansową i ekspercką. Będziemy nadal łączyć międzynarodowe wysiłki, aby utrzymać presję na Rosję w celu zminimalizowania jej zdolności do prowadzenia wojny na Ukrainie. Będziemy Waszym głosem w Europie, aby zapewnić wczesne członkostwo Ukrainy w UE. Dołożymy wszelkich starań, aby postawić przed wymiarem sprawiedliwości osoby odpowiedzialne za zbrodnie Rosji na Ukrainie. Nie będziemy się męczyć, nie pozwolimy też zmęczyć się innym. Będziemy razem z Ukrainą do zwycięstwa” – powiedział prezydent.

Just arrived in Kyiv. On this special day, as Ukraine celebrates the Day of Statehood for the first time, will address Ukrainian people at the Verkhovna Rada.

Will also meet President @ZelenskyyUA, present him with the Order of Vytautas the Great – the highest 🇱🇹state decoration. pic.twitter.com/39GPMiB5XJ

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 28, 2022