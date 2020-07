Premierowi Słowacji zarzuca się plagiat pracy dyplomowej: „jestem złodziejem w tej sprawie”

Praca dyplomowa premiera Igora Matovicia z partii Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości ma być plagiatem, o sytuacji pierwszy poinformował w czwartek słowacki Dziennik N. Większość z 79 stron pracy premiera pochodzi z dwóch publikacji słowackich ekonomistów.

Jak poinformował w czwartek słowacki Dziennik N, premier Słowacji z Partii Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości miał skopiować większość ze swojej pracy dyplomowe. Dziennik wskazuje, że na 79 stron tylko wstęp i zakończenie należą do polityka.

Do 1998 roku Matovič studiował na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Napisał pracę dyplomową na temat „System podatkowy i jego wpływ na podmioty gospodarcze”. Dziennik N sprawdził pracę i wykazał, że jej treść zawiera obszerne fragmenty bez uznania rzeczywistych autorów.

Matovič zareagował na informację, że jego praca dyplomowa jest plagiatem: przekonywał Słowaków że nie pamięta, jak cytował 22 lata temu i czy popełnił błędy. „Jeśli tak jest, to ukradłem coś, co nie należało do mnie, jestem de facto złodziejem w tej sprawie, co jest smutne i na pewno nie godne pochwały” – przyznał Matovič na Facebooku.

Premier przyznał także, że przez dwa ostanie lata zaniedbywał studiowanie ponieważ prowadził już własne przedsiębiorstwo. Poinformował, że jeżeli praca nie pozwalała mu na przygotowanie się do zajęć lub egzaminów zdawało mu się również ściągać. Tłumaczył się też, że nigdy nie przechwalał się swoim tytułem naukowym.

Dodał, że według regulaminu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji, powinien stracić swój dyplom, przeprosił uczciwych uczniów i przekazał swoje wyrazy szacunku, ale zaprzeczył, że odejdzie z tego powodu ze swojego stanowiska. Zapewnił, że przestanie być premierem gdy wypełni swoje obietnice.

Media słowackie wypominają Matoviciowi, że gdy podobne wątpliwości pojawiły się w przypadku Andreja Danka szefa SNS, to obecny premier był jednym z najgłośniejszych jego krytyków.

Kresy.pl/Dziennik N