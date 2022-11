Powstanie nowa jednostka wojskowa. Szef MON podpisał porozumienie

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał w sobotę porozumienie z władzami samorządowymi Kolna. Chodzi o przekazanie nieruchomości dla nowej jednostki wojskowej w tym mieście. Wejdzie w skład nowej Dywizji Zmechanizowanej budowanej w woj. podlaskim.

W sobotę wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak wziął udział w pikniku wojskowym, podczas którego podpisał porozumienie z władzami samorządowymi Kolna. Chodzi o przekazanie nieruchomości dla nowej jednostki wojskowej w tym mieście. „Ta jednostka będzie miała bardzo ważne znaczenia dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Będzie ona wchodziła w skład nowej Dywizji Zmechanizowanej, którą budujemy w woj. podlaskim” – przekazał minister, cytowany przez portal WNP.

„Jej zadaniem będzie obrona wschodniej części naszego kraju, przede wszystkim obrona woj. podlaskiego” – dodał. „Wszystko to robimy, żeby wróg nie napadł na Polskę” – wskazał.

„Jednostka będzie stacjonowała, jako batalion zmechanizowany w ramach brygady” – poinformował Błaszczak.

Wyraził opinię, że obecność wojska w Kolnie oznacza także dla miasta impuls rozwoju gospodarczego. „Oznacza inwestycje, nowe miejsca pracy, ale to jest przede wszystkim bezpieczeństwo” – podkreślił.

Przypomnijmy, że w czerwcu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział utworzenie dwóch kolejnych dywizji ogólnowojskowych Wojska Polskiego. „Docelowo wojsko posiadać będzie sześć związków taktycznych” – ogłosił Błaszczak – „z odpowiednim komponentem wsparcia i zabezpieczenia bojowego”.

Dotychczas Wojsko Polskie posiadało cztery dywizje, zatem po realizacji zapowiedzi ministra będzie ich sześć. Uzasadnił on ten krok – „Na bazie obserwacji tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, potwierdziło się to, co rząd PiS i Zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan prezydent Andrzej Duda, mówili już od dawna: Polska potrzebuje wojska licznego, dobrze wyposażonego, nowoczesnego i przede wszystkim zdolnego do samodzielnej obrony naszych granic”.

Dodatkowe dwie dywizje mają zostać skompletowane poprzez dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, która została wprowadzona na mocy ustawy o obronie ojczyzny, obowiązującej od kwietnia br.

