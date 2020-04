Ponad 1200 śmiertelnych przypadków koronawirusa w Szwecji

Jak podał w środę portal The Local, w Szwecji zostały już odnotowane 1203 przypadki śmiertelne koronawirusa. Ministerstwo zdrowia publicznego przekazało, że dobowa liczba zgonów wyniosła 170.

Główny epidemiolog ministerstwa, Anders Wallensten zauważył, że spływające zawiadomiania wykazują tendencję spadkową co może powodować umiarkowany optymizm. „W tym momencie wygląda to na utrzymujący się spadek, więc jestem ostrożnie pozytywnie nastawiony. Musimy jednak poczekać na informacje o ewentualnych przerwach w przepływie danych” – informował.

Liczba wszystkich zakażonych koronawirusem Szwedów wzrosła w środę do 11 927 przypadków. Przez cały okres trwania pandemii tylko 954 osoby były leczone na oddziałach intensywnej terapii przeznaczonych do walki z koronawirusem.

Jak podała we wtorek Rzeczpospolita, w Szwecji została przegłosowana ustawa, która pozwoli rządowi w szybkim tempie nakładać obostrzenia związane z pandemią. Według nowego prawa, parlament może przegłosować nowe rozporządzenie tego samego dnia kiedy zostało ono przedstawione.

„Przeprowadzamy to ponieważ koronawirus rozprzestrzenia się niezwykle szybko i może zaistnieć potrzeba przedsięwzięcia działań, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć” – przekazywała mediom szwedzka minister do spraw społecznych. „To da rządowi mandat do szybkiego i bardziej skutecznego manewru, podobnego do inicjatyw w innych krajach, tak byśmy mogli zamknąć działalność i przestrzenie, w któych jest ryzyko ekspansji koronawirusa”.

Jak informowaliśmy na naszym portalu, siedem procent ciężarnych kobiet ze Szpitala Uniwersyteckiego Karolinska w Sztokholmie jest zakażona koronawirusem. Szpital zdecydował się przebadać wszystkie kobiety, które niedługo będą rodzić w celu zachowania bezpieczeństwa lekarzy.

Kresy.pl/Rzeczpospolita/Thelocal