Polski żołnierz został ranny w ataku rakietowym w Iraku

W środę wieczorem miał miejsce atak rakietowy na bazę wojskową sił USA i koalicji pod wodzą Waszyngtonu w At-Tadżi w Iraku. Zginęło trzech żołnierzy, a kilkunastu zostało rannych. Wśród tych ostatnich jest Polak.

O obrażeniach polskiego żołnierza w wyniku ataku rakietowego poinformowano na profilu Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, powołując się na informacje Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Zaznaczono, że życiu rannego nie zagraża niebezpieczeństwo.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapewnił, że jest w stałym kontakcie z dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomaszem Piotrowskim. „Polscy żołnierze są bezpieczni, a sytuacja w bazie jest na bieżąco monitorowana” – zapewnił na Twitterze.

Agencje informacyjne podały, że w środę w Iraku w ataku rakietowym na bazę wojskową w at-Tadżi zginęło trzech żołnierzy, dwaj amerykańscy i jeden brytyjski. Co najmniej 12 żołnierzy zostało rannych.

Rzecznik Operacji Inherent Resolve poinformował, że do ataku doszło w środę wieczorem, o 19:35 czasu lokalnego. Potwierdził, że na bazę spadło 18 rakiet. W sieci zamieszczono też fotografię odnalezionej wyrzutni rakiet.

The Coalition @CJTFOIR confirms more than 15 small rockets impacted Iraq’s Camp Taji base hosting Coalition troops, March 11 at 7:35 p.m. (Iraq Time). Assessment and investigation ongoing, follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. https://t.co/oNgNfCEYG7

— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) March 11, 2020