Zmarł Michał Marusik. Były prezes Kongresu Nowej Prawicy miał 69 lat

Nie żyje były europoseł i były prezes Kongresu Nowej Prawicy Michał Marusik. Polityk zmarł w wieku 69 lat.

O śmierci Michała Marusika poinformował jego były asystent, obecnie gdański radny Prawa i Sprawiedliwości. „Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość. Dziś zmarł Pan Michał Marusik, poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2014-2019, prezes Kongresu Nowej Prawicy, w latach 80′ uczestnik strajków w Rafinerii Gdańskiej, człowiek ideowej prawicy” – napisał Majewski na Facebooku.

Administrator profilu Michała Marusika na Twitterze potwierdził, że polityk zmarł w piątek 18 grudnia.

Dziś zmarł Pan Michał Marusik, poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2014-2019, prezes Kongresu Nowej Prawicy, w latach 80' uczestnik strajków w Rafinerii Gdańskiej, człowiek ideowej prawicy.

RIP [*] admin pic.twitter.com/iPMdujVquJ — Michał Marusik (@MarusikMichal) December 18, 2020

Zmarłego wspomniał na Twitterze prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski: „Dobry człowiek. Polityk, który pełnił swe funkcje w duchu służby. Altruista z poświęceniem oddający swoje talenty dla narodowej wspólnoty”.

Zmarł Michał Marusik. Dobry człowiek. Polityk, który pełnił swe funkcje w duchu służby. Altruista z poświęceniem oddający swoje talenty dla narodowej wspólnoty. Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei in saecula saeculorum. Requiescat in pace, Amen. pic.twitter.com/6KqotiPkkq — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) December 18, 2020

Jak podawała PAP, Michał Marusik urodził się 26 września 1951 we wsi Skrzynki leżącej obecnie w woj. łódzkim. Był absolwentem Technikum Chemicznego w Tomaszowie Mazowieckim. Od 1974 roku pracował w gdańskiej rafinerii, gdzie angażował się w tworzenie środowisk opozycyjnych. W sierpniu 1980 roku był współorganizatorem strajku w tym zakładzie, wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Od 1992 roku był członkiem Unii Polityki Realnej, w której działał aż do czasu powołania w 2011 roku Kongresu Nowej Prawicy, z ramienia którego w 2014 roku dostał się do Parlamentu Europejskiego. W 2015 roku zastąpił Janusza Korwin-Mikkego na stanowisku prezesa Kongresu Nowej Prawicy. Po dwóch latach ustąpił z zajmowanego stanowiska. Od 2019 roku był związany z partią PolEXIT.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

PRZECZYTAJ: Michał Marusik dla Kresy.pl: UE dąży do likwidacji klasycznych państw i stworzenia Związku Socjalistycznych Republik Europejskich

Kresy.pl