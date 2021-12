Tomaszów Mazowiecki: Ukrainiec zatłukł Ukraińca

Nawet dożywocie grozi obywatelowi Ukrainy, który w ostatnią niedzielę w Tomaszowie Mazowieckim zabił swojego rodaka. Do konfliktu między Ukraińcami doszło na terenie kwater pracowniczych.

Jak podała Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim, do zabójstwa Ukraińca doszło w tym mieście w niedzielę 12 grudnia. Około godziny 8.30 oficer dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, iż w budynku na Osiedlu Obrońców Tomaszowa z 1939 roku pobili się najemcy kwater pracowniczych. Jak przekazano, jedna z tych osób miała zakrwawioną twarz i nie dawała oznak życia.

Na miejsce incydentu wysłano kilka patroli policyjnych. Rzeczywiście znajdowało się tam ciało mężczyzny; załoga radiowozu, która pierwsza dotarła do budynku, podjęła akcję reanimacyjną, niestety nieskuteczną. Zgon 41-letniego obywatela Ukrainy potwierdził lekarz z karetki pogotowia.

Na miejscu zdarzenia znajdowało się 10 obcokrajowców, mężczyzn w wieku od 19 do 44 lat: 8 Ukraińców i 2 Gruzinów. Zostali oni zatrzymani.

Mimo bariery językowej szybko ustalono, że domniemanym zabójcą jest inny obywatel Ukrainy, 31-latek, który opuścił miejsce zbrodni przed przybyciem policjantów. Po ustaleniu, w którym kierunku zbiegł podejrzany, funkcjonariusze rozpoczęli jego poszukiwania. Niebawem został on zatrzymany na terenie Szymanówka przez policjantów z wydziału kryminalnego.

„Już we wstępnej rozmowie 31-latek potwierdził dotychczasowe ustalenia policjantów. Przyznał, że na skutek nieporozumienia z pokrzywdzonym, pobił go używając do tego pięści, kopniaków i metalowego kosza, którymi uderzał go po twarzy i głowie” – podała policja.

We wtorek decyzją sądu podejrzany trafił na 3 miesiące do aresztu. Postawiono mu zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym, za co grozi kara nawet dożywotniego więzienia.

Według policji z Tomaszowa Mazowieckiego 31-latek miał już wcześniej konflikty z prawem w Polsce. Nie podano jednak, jak poważne były to naruszenia i dlaczego mimo to w dalszym ciągu przebywał na terytorium RP.

Przypomnijmy, że do podobnej sytuacji doszło pod koniec stycznia br. w miejscowości Żabia Wola pod Grodziskiem Mazowieckim – w hotelu pracowniczym obywatel Ukrainy ranił śmiertelnie nożem innego Ukraińca. Do konfliktu między nimi doszło podczas libacji alkoholowej.

Kresy.pl / tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl